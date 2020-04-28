Латвийские министерства нашли 3 миллиона свободных евро

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений и направить неиспользованное финансирование на меры по уменьшению последствий эпидемии.

В начале марта министерства уже сообщили о высвободившихся средствах в размере 1,4 млн евро, поэтому в целом в результате пересмотра расходов найдено около 4,4 млн евро.