Латвийские министерства нашли 3 миллиона свободных евро

Пересмотрев запланированные в бюджете этого года расходы на мероприятия, которые из-за пандемии Covid-19 не состоятся, министерства нашли 3 млн евро, сообщили агентству BNS в Минфине Латвии.
Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений и направить неиспользованное финансирование на меры по уменьшению последствий эпидемии.
В начале марта министерства уже сообщили о высвободившихся средствах в размере 1,4 млн евро, поэтому в целом в результате пересмотра расходов найдено около 4,4 млн евро.
Минфин еще анализирует предоставленную министерствами информацию, а в начале мая результаты пересмотра расходов рассмотрит рабочая группа по поддержке предприятий и работающих лиц под руководством министра финансов Яниса Рейрса, которая затем передаст этот вопрос на рассмотрение в Кабинет министров.