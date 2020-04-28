Норвежский мультимиллионер задержан по подозрению в убийстве жены

По словам представителя норвежской полиции, Хагена подозревают в "убийстве или соучастии в убийстве" его супруги Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген. 70-летнего миллионера задержали, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на работу.

Супруга Тома Хагена пропала в конце октября 2018 года. Последний раз она была замечена дома в коммуне Лёренскуг к востоку от Осло.

Спустя некоторое время появились сообщения о требовании похитителей выплатить им порядка $10,3 млн в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.

Летом 2019 года полиция Норвегии начала пересматривать дело и основные версии и заявила, что нельзя исключать, что "для сокрытия убийства использовалось инсценировка похищения".