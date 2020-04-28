Фермер: идея министра неплоха, но на свое поле я бы детей не пустил!

Снабжающий фешенебельные рестораны столицы отборными продуктами фермер Райво Кюннапуу с осторожностью комментирует озвученную министром идею пустить учащихся на полевые работы. Сам он не стал бы пускать их на свою ферму, пишет Postimees.
По словам Райво Кюннапуу, который руководит фермой MuheMahe, идея министра сельской жизни Арво Аллера о том, что школьники могли бы работать на фермах вместо рабочих-мигрантов, сама по себе не плоха, потому что детям больше нельзя пинать листья в парках, да и уроков физкультуры у них сейчас тоже нет.
«Но, конечно же, на своем поле мы бы их не хотели», - сказал фермер программе Ringvaade. Ферма MuheMahe выращивает, среди прочего, топинамбур, пастернак, козелец, цветную свеклу и морковь.
Кюннапуу объяснил, что его ферма является небольшим производителем, который выращивает нишевые продукты и поставляет их напрямую в лучшие рестораны Таллинна. Это растения, которые с большим усилием выращивались в теплице, и, если на ферму попадет неквалифицированный работник, которое может повредить десятки растений, пострадает весь урожай.
«У нас в пору cрочных работ нет времени, чтобы начинать учить этого ребенка», - добавил Кюннапуу.
На хуторе MuheMahe работают только члены семьи Кюннапуу, в том числе все четверо детей, которые с младых ногтей уже знают, как правильно держать мотыгу. Только несколько раз хутор звал на подмогу местных жителей.
Но министр Арво Аллер остался при своем мнении и отметил, что ученики последних классов старшей средней школы, которые уже являются взрослыми, могли бы отправиться на фермы.