Фермер: идея министра неплоха, но на свое поле я бы детей не пустил!

По словам Райво Кюннапуу, который руководит фермой MuheMahe, идея министра сельской жизни Арво Аллера о том, что школьники могли бы работать на фермах вместо рабочих-мигрантов, сама по себе не плоха, потому что детям больше нельзя пинать листья в парках, да и уроков физкультуры у них сейчас тоже нет.

«Но, конечно же, на своем поле мы бы их не хотели», - сказал фермер программе Ringvaade. Ферма MuheMahe выращивает, среди прочего, топинамбур, пастернак, козелец, цветную свеклу и морковь.

Кюннапуу объяснил, что его ферма является небольшим производителем, который выращивает нишевые продукты и поставляет их напрямую в лучшие рестораны Таллинна. Это растения, которые с большим усилием выращивались в теплице, и, если на ферму попадет неквалифицированный работник, которое может повредить десятки растений, пострадает весь урожай.

«У нас в пору cрочных работ нет времени, чтобы начинать учить этого ребенка», - добавил Кюннапуу.

На хуторе MuheMahe работают только члены семьи Кюннапуу, в том числе все четверо детей, которые с младых ногтей уже знают, как правильно держать мотыгу. Только несколько раз хутор звал на подмогу местных жителей.