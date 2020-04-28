Вт, 28.04.2020
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Испания может снять все ограничения к концу июня

April 22, 2020, Madrid, Madrid, Spain: Building with Spanish Flag on the windows on April 22, 2020 in Madrid, Spain. Starting last week, some businesses deemed non-essential have been allowed to resume operations, and it is expected that from April 27 children under 12 will be allowed to come and go from their homes more freely. Spain has had more than 200,000 confirmed cases of COVID-19 and over 20,000 reported deaths, although the rate has declined after weeks of lockdown measures. (Credit Image: © Jack Abuin/ZUMA Wire)

ФОТО: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com

Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса

Премьер объяснил, что процесс выхода из карантина будет постепенным и отличаться в разных регионах.

«К концу июня мы как страна будем в ситуации нового нормального состояния, если развитие эпидемии будет контролироваться на каждой территории», — заявил Санчес.

В Испании карантин был введен 14 марта и трижды продлевался. Всего коронавирусом заразились около 211 тысяч, скончались почти 24 тысячи человек. Страна находится на третьем месте в мире по количеству смертей (после США и Италии) и на втором месте по числу заражений (после США).

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