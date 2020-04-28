Испания может снять все ограничения к концу июня

«К концу июня мы как страна будем в ситуации нового нормального состояния, если развитие эпидемии будет контролироваться на каждой территории», — заявил Санчес.

В Испании карантин был введен 14 марта и трижды продлевался. Всего коронавирусом заразились около 211 тысяч, скончались почти 24 тысячи человек. Страна находится на третьем месте в мире по количеству смертей (после США и Италии) и на втором месте по числу заражений (после США).