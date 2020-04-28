Литва может возобновить пассажирское авиасообщение в середине мая

Пока он не называет направления, которые вернуться, лишь отмечает, что их не будет много, и что точно нельзя будет летать в страны, не соблюдающие режим карантина или являющиеся очагами коронавируса.

Министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич в качестве возможных первых направлений назвал Латвию, Германию и Польшу.

"Первые рейсы могли бы быть в Латвию, Германию, Польшу, если эти страны возобновят прием граждан, поскольку и в Германии, и в Польше действует двухнедельный карантин, поэтому граждане, которые улетят в эти страны, будут вынуждены соблюдать карантинные условия", – заявил Наркевич журналистам в сейме во вторник.

Министр также сказал, что пока Литву о готовности возобновить рейсы информировала лишь германская авиакомпания Lufthansa.

"Полуофициально обратилась Lufthansa, предложив возможность летать в Литву, они готовы. Но я знаю, что и другие авиакомпании продают билеты, Ryanair, Wizzair осуществляют продажи билетов и в других странах для прилета в Литву, и когда наступит этот период, зависит от решения Комиссии по COVID-19", – сказал Наркевич.