Вирусологи одобрили план возобновить частичное контактное обучение после 15 мая

Решение, следует ли ученикам собираться в классах небольшими группами до 10 человек, будут принимать местные самоуправления и директора школ.

"После 15 мая можно будет работать в группах, в которых будет не более 10 человек; это касается и обычных школ, и профессиональных училищ, и вузов... Особенно важно, чтобы наши молодые люди из профессиональных училищ могли получить практику", - сказала министр образования и науки Майлис Репс.

Как отмечает министр, 15 мая вряд ли начнется настоящая учеба, поскольку это пятница, а с понедельника, 18 мая, в школах будет, в основном, проходить различная факультативная и внеклассная деятельность - экскурсии, проектные работы, подтягивание отстающих, что обычно и происходило в этот учебный период.