Вт, 28.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ⟩ Смягчается ограничение на передвижение между островами и материком

PLEIJEL TEGUTSEB: Esimesena tuleb maale Muhu poolne ots, siis Orissaare ots. Kui kaablid väina põhja paigaldatud, tuleb need omavahel ühendada. Tööle hakkab ühendus Muhu ja Orissaare vahel plaani järgi septembris.

ФОТО: AIN KÖSTER

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня распоряжение, которое смягчает ограничения на передвижение между островами и материком.

С 4 мая смогут свободно ездить между островами Сааремаа, Муху, Хийумаа, Вормси, Кихну, Рухну и Мания и материком люди, у которых на островах постоянное место жительства в соответствии с регистром народонаселения, зарегистрированный дополнительный адрес или место постоянного проживания. Вместе с ними могут ездить и ближайшие члены семьи. Под ближайшими членами семьи подразумеваются супруги, спутники жизни, братья-сестры, дети, родители и бабушки и дедушки.

С 18 мая между островами и материком сообщение вновь станет свободным.

Движение между островами и материком будет открываться постепенно, чтобы избежать новой вспышки вирусного заболевания. При ухудшении ситуации с COVID-19 правительство может изменить свое решение.

Постепенное смягчение ограничений для Сааремаа и Мухумаа поддержали как консультирующий правительство ученый совет, так и Департамент здоровья.

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