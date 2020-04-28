ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ⟩ Смягчается ограничение на передвижение между островами и материком

С 4 мая смогут свободно ездить между островами Сааремаа, Муху, Хийумаа, Вормси, Кихну, Рухну и Мания и материком люди, у которых на островах постоянное место жительства в соответствии с регистром народонаселения, зарегистрированный дополнительный адрес или место постоянного проживания. Вместе с ними могут ездить и ближайшие члены семьи. Под ближайшими членами семьи подразумеваются супруги, спутники жизни, братья-сестры, дети, родители и бабушки и дедушки.