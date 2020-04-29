Таави Аас назвал возможную дату открытия торговых центров

Если ситуация будет стабильной и число зараженных не станет расти, то на следующей неделе правительство рассмотрит вопрос об открытии торговых центров. По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, торговые центры могут открыться 11 мая, пишет Rus.ERR.
"Если все будет сохраняться нынешняя ситуация, то в первой половине следующей недели правительство обсудит вопрос об открытии торговых центров. Надеюсь, что торговые центры снова откроются 11 мая. Никто прямо в правительстве не спорит по поводу этой даты, но предварительно нужно получить необходимую информацию от научного совета", - заявил Таави Аас в передаче "Первая студия" (Esimene stuudio) на телеканале ETV.
По словам Ааса, когда торговые центры откроются, в них будут действовать определенные ограничения.
Тороговые центры закрыты с 27 марта.