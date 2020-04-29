Таави Аас назвал возможную дату открытия торговых центров

"Если все будет сохраняться нынешняя ситуация, то в первой половине следующей недели правительство обсудит вопрос об открытии торговых центров. Надеюсь, что торговые центры снова откроются 11 мая. Никто прямо в правительстве не спорит по поводу этой даты, но предварительно нужно получить необходимую информацию от научного совета", - заявил Таави Аас в передаче "Первая студия" (Esimene stuudio) на телеканале ETV.