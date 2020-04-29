Рейтинги: Партия реформ сохраняет лидерство, центристы закрепились на втором месте

Партия реформ по-прежнему занимает в рейтинге первое место. И если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения отрыв быстро начал сокращаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 31 марта по 27 апреля, за реформистов сейчас готовы проголосовать 32,4% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (25%). Во время предыдущего опроса поддержка составляла 25,8 процента.
Консервативную народную партию поддерживают 16,7%. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 7,7 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,3%). "Отечество" поддерживает 5,6% респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 47,3 процента, а оппозицию 40,1% опрошенных.
В рамках исследований был опрошен 4001 человек в возрасте от 18 лет.