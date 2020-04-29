Президент Союза врачей: ношение масок не должно становиться в Эстонии обязательным

«Я все же считаю, что принимаемые государством решения должны прежде всего опираться на доказанные факты, а на сегодняшний день у нас таких доказательств нет. Мы смешиваем знания и мнения. Все мы что-то об этом думаем — я в том числе, но у нас нет доказательств, что обширное внедрение масок в популяции чем-то поможет. Разумеется, трезвый рассудок говорит, что нужно носить маску, я бы и сам, возможно, надевал бы ее в автобусе, если там очень много народу, но объявлять маски обязательными — это совсем другое дело», - сказал он в передаче канала ETV "Suud puhtaks".