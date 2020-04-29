Президент Союза врачей: ношение масок не должно становиться в Эстонии обязательным

По словам президента Союза врачей Яана Сютта, ношение масок не должно становиться в Эстонии обязательным, поскольку отсутствуют научные данные об эффективности этого, передал во вторник портал новостей ERR.
По словам Сютта, действовавшие до сих пор ограничения, направленные на сдерживание коронавируса, были эффективными, а решение об обязательном ношении масок должно быть основано на неопровержимых доводах, которых на данный момент нет.
«Я все же считаю, что принимаемые государством решения должны прежде всего опираться на доказанные факты, а на сегодняшний день у нас таких доказательств нет. Мы смешиваем знания и мнения. Все мы что-то об этом думаем — я в том числе, но у нас нет доказательств, что обширное внедрение масок в популяции чем-то поможет. Разумеется, трезвый рассудок говорит, что нужно носить маску, я бы и сам, возможно, надевал бы ее в автобусе, если там очень много народу, но объявлять маски обязательными — это совсем другое дело», - сказал он в передаче канала ETV "Suud puhtaks".
Сютт отметил, что при смягчении ограничений государство могло бы разработать определенные правила ношения масок, которые касались бы, например, магазинов, но подчеркнул, что обязанность носить маску не должна становиться универсальной, потому что люди могут начать носить их для галочки, а не для защиты.
Сютт пояснил, что он как врач носит в больнице защитные средства, в том числе маску, но за пределами больницы он руководствуется прошлыми рекомендациями государства, то есть соблюдает правило 2+2 и следит за гигиеной рук.