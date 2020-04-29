У футболистов "Транса" коронавирус не выявили

По его словам, сейчас главная команда "Транса" ждет официального решения Эстонского футбольного союза о возобновлении тренировок.

"Все ждут все-таки, чтобы перейти от индивидуальных тренировок к групповым. Пусть пока работа и будет вестись в небольших группах, но это уже будут групповые тренировки", - сказал Бурдаков.