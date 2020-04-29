Ср, 29.04.2020
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У футболистов "Транса" коронавирус не выявили

2019. aastal Eesti jalgpalli karikavõistlused võitnud Narva Trans on jõudnud tänavu poolfinaali.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Футболисты и тренеры нарвского "Транса" прошли тестирование на коронавирус - все результаты были негативными.

Об этом в интервью Rus.Err.ee сообщил президент нарвского футбольного клуба Николай Бурдаков.

По его словам, сейчас главная команда "Транса" ждет официального решения Эстонского футбольного союза о возобновлении тренировок.

"Все ждут все-таки, чтобы перейти от индивидуальных тренировок к групповым. Пусть пока работа и будет вестись в небольших группах, но это уже будут групповые тренировки", - сказал Бурдаков.

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