У футболистов "Транса" коронавирус не выявили

Футболисты и тренеры нарвского "Транса" прошли тестирование на коронавирус - все результаты были негативными.
Об этом в интервью Rus.Err.ee сообщил президент нарвского футбольного клуба Николай Бурдаков.
По его словам, сейчас главная команда "Транса" ждет официального решения Эстонского футбольного союза о возобновлении тренировок.
"Все ждут все-таки, чтобы перейти от индивидуальных тренировок к групповым. Пусть пока работа и будет вестись в небольших группах, но это уже будут групповые тренировки", - сказал Бурдаков.