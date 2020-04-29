Ср, 29.04.2020
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Разведка и военные Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ын занимается государственными делами в обычном режиме

Ким Чен Ын.

ФОТО: HEO RAN/REUTERS

Руководители вооруженных сил Южной Кореи и нацразведки считают, что Ким Чен Ын продолжает как обычно управлять государством.

"В ответ на вопросы некоторых законодателей комитета обороны Национального собрания о здоровье руководителя КНДР министерство обороны, Объединенный комитет начальников штабов и разведывательные органы сообщили, что, по их оценкам, Ким Чен Ын нормально управляет страной", - цитирует агентство "Ренхап" своих источников.

Северокорейские государственные СМИ недавно опубликовали сообщения о деятельности Ким Чен Ына. В частности, сообщалось об отправке дипломатических писем и передаче подарков почетным гражданам.

Вечером в понедельник ЦТАК сообщило о том, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР.

При этом СМИ не опубликовали новых фотографий лидера.

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или даже умер.

В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявил, что имеет представление о том, как сейчас дела у лидера КНДР Ким Чен Ына, однако пока не готов поделиться этой информацией. "У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Затем Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына все хорошо.

Тем не менее, в аналитическом отчете о последнем заседании Верховного народного собрания Северной Кореи, состоявшемся ранее в этом месяце, исследовательские службы южнокорейского парламента обращают внимание, что Ким Ё Чжон - младшая сестра северокорейского лидера - в последнее время приобретает все более значительное влияние в Пхеньяне, что порождает предположения, что она сменит своего брата, если слухи о том, что Ким Чен Ын в плохом состоянии, подтвердятся.

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