Разведка и военные Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ын занимается государственными делами в обычном режиме

"В ответ на вопросы некоторых законодателей комитета обороны Национального собрания о здоровье руководителя КНДР министерство обороны, Объединенный комитет начальников штабов и разведывательные органы сообщили, что, по их оценкам, Ким Чен Ын нормально управляет страной", - цитирует агентство "Ренхап" своих источников.

Северокорейские государственные СМИ недавно опубликовали сообщения о деятельности Ким Чен Ына. В частности, сообщалось об отправке дипломатических писем и передаче подарков почетным гражданам.

Вечером в понедельник ЦТАК сообщило о том, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР.

При этом СМИ не опубликовали новых фотографий лидера.

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или даже умер.

В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявил, что имеет представление о том, как сейчас дела у лидера КНДР Ким Чен Ына, однако пока не готов поделиться этой информацией. "У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Затем Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына все хорошо.