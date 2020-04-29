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Чемпионат Франции по футболу окончательно отменен

PARIS, April 22, 2019 Paris St Germain's Kylian Mbappe (C) celebrates after scoring with teammates during the Ligue 1 match between Paris Saint Germain and AS Monaco,in Paris, France, on April 21, 2019. PSG beat AS Monaco 3-1. (Credit Image: Â© Jack Chan/Chine Nouvelle/Xinhua via ZUMA Wire)

ФОТО: Jack Chan/Chine Nouvelle / ZUMAPRESS.com

Чемпионат Франции по футбол в двух высших дивизионах страны доигран не будет, передает Sports.ru.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2 на фоне пандемии коронавируса.

«Массовые спортивные мероприятия, где присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября.

В настоящий момент сезон-2019/2020 не может быть возобновлен», – заявил Филипп, выступая перед Национальным собранием.

Федерация футбола Франции подтвердила, что сезон в Лиге 1 и Лиге 2 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Федерация приняла во внимание заявление премьер-министра Эдуара Филиппа. Меры, принятые правительством, не позволяет рассматривать возможность возобновления сезона.

Федерация футбола Франции предлагает Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) как можно скорее подвести итоги сезона Лиги 1 и Лиги 2 и подготовить проект возобновления деятельности в сезоне-2020/21», – говорится в заявлении федерации.

Также было объявлено о завершении женского чемпионата Франции.

LFP также выступила с заявлением, сообщив, что официально объявит о досрочном завершении сезона 30 апреля.

«Профессиональная футбольная лига Франции приняла во внимание заявление премьер-министра. LFP будет строго следовать распоряжениям правительства и медицинских властей, как и поступала с начала кризиса.

Исполком совета директоров соберется 30 апреля, чтобы изучить спортивные и экономические последствия мер, объявленных премьер-министром. После этого совет директоров должен официально принять решение о завершении сезона-2019/20 и созвать общее собрание LFP», – говорится в заявлении лиги.

Перед остановкой чемпионата лидировал "Пари Сен-Жермен", за ним в тройке следовали "Марсель" и "Ренн".

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