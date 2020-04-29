У вас попросили в долг? Будьте бдительны!

Доверие является обязательным условием для любого вида заимствования – мы ведь не одалживаем свои активы или деньги кому-то, кому мы недостаточно доверяем. Чем выше стоимость актива или чем больше сумма денег, тем больше должно быть доверие. К сожалению, одного доверия не всегда достаточно, чтобы вернуть одолженные деньги.

Юрист HUGO.legal Вадим Вильде рекомендует во избежание последующих недоразумений и неудобств фиксировать предоставление кредита в письменной форме. «Понятно, что никто не станет подписывать кредитное соглашение, одалживая другу 15 евро, но в случае больших сумм я все же рекомендую зафиксировать дачу кредита вместе с условиями и гарантией. Это не просто вопрос доверия, в жизни случаются разные сюрпризы и, к сожалению, денежные вопросы способны рассорить даже самых близких людей. Правильное кредитное соглашение обеспечивает спокойствие для кредитора и дисциплинирует заемщика в вопросе соблюдения соглашения», - добавил Вильде.

Вильде также сказал, что особенно важно заключить письменное соглашение в ситуации, когда деньги переводятся на текущий счет третьего лица, которое передает их наличными заемщику. «В таком случае третье лицо может ожидать очень неприятный сюрприз, если кредитор придет требовать с него деньги – такие ситуации на практике случаются, и в итоге посреднику по ссуде пришлось самому выплачивать кредит, даже если не он им воспользовался». Кроме того, важно, чтобы заемщик попросил кредитора предоставить письменное подтверждение погашения кредитного договора наличными, чтобы избежать в дальнейшем недоразумений».

В этом году юристы HUGO.legal оказали помощь в возвращении долгов 1170 клиентам, из них 407 обратились за помощью во время чрезвычайной ситуации. Всего юристы HUGO проконсультировали с начала года 4700 человек.

Приведем некоторые важные пункты, на которые необходимо обратить внимание, давая деньги в долг.

Соберите информацию о человеке!

Хотя вы можете быть знакомы с тем, кто хочет взять деньги в долг, не один год, все равно стоит узнать о нем подробнее как в соцсетях, так и в официальных открытых базах данных. Если у желающего получить заем уже были проблемы с оплатой, то в Интернете обязательно найдется информация об этом. Из официальных открытых баз данных разумно воспользоваться возможностями Регистра недвижимости и Коммерческого регистра, где за небольшую плату можно получить данные относительно принадлежащих другой стороне фирм и недвижимости.

Заключите письменный договор!

Согласно Обязательственно-правовому закону договор о кредите не должен обязательно заключаться в письменном или нотариальном виде. Большинство небольших сумм выдается на основании устного договора. Но по мере возрастания суммы, растет необходимость в письменно оформленном договоре и его двустороннем подписании. Письменно заключенный договор дает возможность доказать в судебном споре наличие и условия договора.

Давайте взаймы под залог!

При даче займа в большом размере разумно просить о получении залога. Размер залога должен быть равен или превышать сумму займа. В качестве залога можно использовать как зарегистрированный залог (автомобиль), залоговое имущество (движимое имущество) или ипотеку (недвижимость). Наличие залога гарантирует кредитору возможность в случае невыполнения обязательств заемщиком реализовать предмет залога и таким образом погасить долг. Наименее рискованный вариант дачи в долг – это гарантировать долг с помощью нотариально заключенного договора кредита, по которому в качестве залога устанавливается ипотека на недвижимое имущество в пользу кредитора.