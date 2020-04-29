Ср, 29.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

Оставшиеся без иностранных туристов рестораны в центре Таллинна снижают цены

Ресторан Beer House.

ФОТО: Andres Haabu

Отсутствие туристов и введенные в рамках чрезвычайного положения ограничения вынуждают рестораны в Старом городе Таллинна снижать цены для привлечения местных клиентов: цены на пиво, достигавшие 7 евро за бокал, к настоящему времени снижены почти наполовину, а некоторые заведения ввели большие скидки на все блюда и напитки в своем меню, передает Rus.ERR.

В прейскурантах ряда ресторанов стоимость бокала пива на террасе составляет 5,50 евро, а за чашку кофе спрашивают 3,50. Цены в основном снизили рестораны, ориентированные на туристов, в которых обычная стоимость закусок составляла 9-15 евро, а основного блюда - 16-25 евро. Расположенные в удалении от Ратушной площади рестораны снижают цены чуть менее активно.

Например, русский ресторан Troika на Ратушной площади ввел 50-процентную скидку на все меню, а ресторан Beer House предлагает скидку в 25 процентов на месте и 40 процентов - при доставке на дом.

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