Оставшиеся без иностранных туристов рестораны в центре Таллинна снижают цены

Отсутствие туристов и введенные в рамках чрезвычайного положения ограничения вынуждают рестораны в Старом городе Таллинна снижать цены для привлечения местных клиентов: цены на пиво, достигавшие 7 евро за бокал, к настоящему времени снижены почти наполовину, а некоторые заведения ввели большие скидки на все блюда и напитки в своем меню, передает Rus.ERR.
В прейскурантах ряда ресторанов стоимость бокала пива на террасе составляет 5,50 евро, а за чашку кофе спрашивают 3,50. Цены в основном снизили рестораны, ориентированные на туристов, в которых обычная стоимость закусок составляла 9-15 евро, а основного блюда - 16-25 евро. Расположенные в удалении от Ратушной площади рестораны снижают цены чуть менее активно.
Например, русский ресторан Troika на Ратушной площади ввел 50-процентную скидку на все меню, а ресторан Beer House предлагает скидку в 25 процентов на месте и 40 процентов - при доставке на дом.