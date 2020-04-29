Оставшиеся без иностранных туристов рестораны в центре Таллинна снижают цены

Отсутствие туристов и введенные в рамках чрезвычайного положения ограничения вынуждают рестораны в Старом городе Таллинна снижать цены для привлечения местных клиентов: цены на пиво, достигавшие 7 евро за бокал, к настоящему времени снижены почти наполовину, а некоторые заведения ввели большие скидки на все блюда и напитки в своем меню, передает Rus.ERR.