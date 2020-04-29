Кризис вынуждает? Смотрите - эти рестораны выставлены на продажу

Ресторан Krua

Продается известный ресторан тайской кухни, находящийся в центре Таллинна. Продажа осуществляется на основе арендно-правового договора, в который включено пользование помещением с оборудованием и имеющимися товарами. Площадь ресторана - 122 м2, состоит из бара, двух ресторанных залов, кухни, моечной, комнаты для персонала, туалета и двух складских помещений.

Ресторан Krua. ФОТО: KV.EE

В ресторане 50 мест, к которым летом добавляется 20 мест на террасе. Помещения и вентиляционная система соответствуют всем регулирующим предприятия общепита правовым нормам. Срок действия договора аренды - пять лет, после чего он продляется автоматически.

Ресторан Krua. ФОТО: KV.EE

Арендная плата 2500 евро в месяц. К этому добавляются коммунальные платежи. Покупка обойдется новому арендатору в 20 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

Кафе Mermaid Cafe

Находящееся в центре Таллинна кафе Mermaid Cafe ищет нового хозяина. Заведение продается вместе с арендным договором и оборудованием. Расположение кафе очень удачно: рядом много офисных зданий и главное здание Спасательного департамента.

Кафе Mermaid Cafe. ФОТО: KV.EE

Площадь заведения всего 75 м2, но несмотря на это, там легко помещается до 0 человек. Летняя терраса вмещает еще 20. Индивидуальность интерьеру придает огромный аквариум.

Кафе Mermaid Cafe. ФОТО: KV.EE

Арендный договор - 1200 евро в месяц плюс коммунальные платежи. Покупка бизнеса обойдется новому собственнику в 39 000 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Кафе Grabli

Находящееся на улице Кярбери в Ласнамяэ кафе продается с действующим арендным договором. Жителям Ласнамяэ это заведение хорошо знакомо. В объявлении написано, что оно имеет стабильную клиентуру, стабильные договоры поставок и сбалансированное меню.

Кафе Grabli. ФОТО: KV.EE

Площадь заведения - 235 м2, на которых располагаются бар, обеденный зал, , кухня, посудомоечная, складское помещение, офис, комната отдыха для персонала и туалеты. Летняя терраса имеет площадь еще 50 м2.

Кафе Grabli. ФОТО: KV.EE

Действующий бизнес подается за 45 000 евро. Объявление о продаже находится на портале недвижимости KV.ee.

Ресторан-паб NoNii

Заведение находится на улице Виру, неподалеку от цветочных киосков. Ресторан продается вместе с фирмой, всеми имеющимися договорами и оборудованием.

Рестран-паб NoNii. ФОТО: KV.EE

Находящийся в подвальном помещении ресторан работал на протяжении 18 лет. Общая площадь ресторана - 210 м2. Кроме помещений для посетителей имеются два туалета, открытая кухня, складские помещения, посудомоечная, контора и комната отдыха для персонала.

Ресторан-паб NoNii. ФОТО: KV.EE

В летние месяцы около ресторана появляется терраса площадью 20 м2. Действующий бизнес достанется покупателю за 58 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

Ресторан Tex-Mex Cantina Margarita

В центре Пярну продается действующий ресторан мексиканской кухни Tex-Mex Cantina Margarita. Новый собственник приобретет ресторан вместе со всеми договорами и оборудованием. В ресторане 60 мест, а летом - и все 120, так как открывается летняя терраса на 60 человек.

Ресторан Tex-Mex Cantina Margarita. ФОТО: KV.EE

На площади 270 м2 кроме собственно ресторанного зала находится кухня со всем необходимым оборудованием и комната отдыха для персонала. Складские и конторские помещения располагаются в подвале. Недалеко от ресторана театр Endla, центральная библиотека, отели и торговые центры.

Ресторан Tex-Mex Cantina Margarita. ФОТО: KV.EE