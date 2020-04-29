Ученые из Сингапура предсказали сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Утверждается, что пик заболевания пройден во многих странах. В Китае, по словам ученых, эпидемия завершилась еще 9 апреля. США окончательно освободятся от бремени коронавируса - 27 августа, Россия 19 августа, Германия и Франция - 1 и 5 августа соответственно. Великобритания будет свободна от вируса 14 августа. Италия к 31 августа.

В Латвии, по мнению, ученых эпидемия завершится к 17, а в Финляндии к 20 июня.

Во всем мире окончания эпидемии стоит ждать не раньше декабря этого года.