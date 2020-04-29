Месси признали лучшим игроком века

При составлении списка использовалась система ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру через количество забитых им голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры.

Первую строчку в рейтинге занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, набрав 100 баллов из 100 возможных. На втором месте – нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. У него также 100 баллов, но Месси опередил его по статистическим показателям. На третьей строчке – экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри (98).

Топ-15 лучших футболистов XXI века:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Тьерри Анри

4. Луис Суарес (97)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Харри Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95)

11. Самюэль Это’О (95)

12. Роналдиньо (95)

13. Ривалдо (95)

14. Кристиан Эриксен (95)

15. Рауль (95).

Отметим, что в топ-40 рейтинга не вошли Зинедин Зидан, Хави (оба – 90), Андрес Иньеста (87), Кака (91).