В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19, мэр столицы ввел новые меры для борьбы с пандемией. Эти и другие события, связанные с распространением вируса, - в обзоре Би-би-си.
В Москве умерли 67 человек с коронавирусом
В Москве зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки - умерли 67 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб. Накануне в столице скончались 44 пациента, и тогда это было наибольшее суточное число умерших в Москве с начала вспышки заболевания.
«У всех 67 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония», - сказали Интерфаксу в штабе.
Новый указ Собянина
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого власти Москвы и Подмосковья продлили до этой же даты режим самоизоляции.
Московский мэр Сергея Собянин подписал указ, который предусматривает новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, он запретил шумные ремонтные работы в квартирах, ограничив их четырьмя часами в будние дни.
Кроме того, согласно указу Собянина, в ближайшие дни власти начнут выплату «детских» доплат безработным гражданам в размере 3 000 рублей в месяц. Дистанционное обучение в Москве приостанавливается с 1 по 11 мая включительно.
При этом ни в указе Собянина, ни в соообщении на его сайте не уточняется, что же будет с пропускным режимом, который действует до 30 апреля.
Пропускной режим будет продлен, вероятно, рабочие пропуска нужно будет продлить до 11 мая, а единоразывые для других нужд надо будет выписывать в том же порядке, как и сейчас, пишут «Ведомости» со ссылкой на свой источник.
Суд отказал москвичам в исках об отмене самоизоляции
Тем временем Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину, проданный муниципальным депутатом Денисом Шендеровичем и еще 11 москвичами. Они просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по Москве.
Истцы указывали, что введенные ограничения нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, а кроме того, были приняты с нарушением процедуры, поскольку не было объявлено чрезвычайного положения.
Они также просили вызвать в суд президента Путина, премьера Михаила Мишустина и мэра Собянина для дачи пояснений по поводу «неисполнения ими должностных обязанностей». В этом суд тоже отказал.
Заявителей отказ Мосгорсуда не удивил, они собираются дойти с иском до Европейского суда по правам человека. «Через десять дней подучим мотивировочную часть решений и пойдем дальше, конечная инстанция в любом случае ЕСПЧ», - сказал «Ведомостям» один из заявителей Алексей Обухов.
Блокировка издания Vademecum
Шеф-редактор онлайн-издания о здравоохранении Vademecum Дарья Шубина сообщила о блокировке сайта из-за требования Генпрокуратуры России, посчитавшей фейком статью о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом.
Провайдеры заблокировали сайт, убедились «Ведомости».
Как уточнила Шубина, после требования прокуратуры статья была удалена, однако Роскомнадзор все равно внес сайт в реестр заблокированных ресурсов.
В материале, который вызвал претензии прокуратуры, речь шла об оплате медицинской помощи больными коронавирусной инфекцией.
«Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой как проявление жесткой цензуры со стороны органов власти», - говорится в опубликованном Шубиной открытом письме редакции.
После публикации департамент здравоохранения Москвы заявил, что приведенные в ней факты не соответствуют действительности. При этом издание Vademecum не утверждало, что пациентам, поступившим не по скорой, необходимо будет оплатить лечение самостоятельно, обращают внимание «Ведомости», однако СМИ и сайты перепечатали информацию Vademecum под заголовками «В Москве отказались бесплатно лечить от коронавируса тех, кто пришел сам».
Доклад Amnesty International
Amnesty International выразила обеспокоенность применением "репрессивных и насильственных" мер в рамках борьбы с пандемией в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в России.
В докладе правозащитной организации говорится, в частности, что в России реформа по оптимизации системы здравоохранения привела к сокращению больниц и медпунктов, нехватке медперсонала, средств индивидуальной защиты и лекарств. Реформа повлияла на доступность здравоохранения, считают в Amnesty International.
Многих пациентов в России выписали из больниц до окончания их лечения или отказывались принимать без подтверждения, что у них нет коронавируса, утверждают правозащитники. В то же время получение подтверждения могло занять продолжительное время, и к моменту его получения человек уже может заразиться, цитирует доклад Интерфакс.
Кроме того, правозащитники усмотрели в действиях российских властей угрозу свободе слова и доступу к информации. "Правительства Азербайджана и России привлекли к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников, которые открыто указывали на изъяны в действиях по реагированию на Covid-19", - говорится в докладе.