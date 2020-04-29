Сергей Собянин (в центре). ФОТО: Vladimir Gerdo/Vladimir Gerdo/TASS

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19, мэр столицы ввел новые меры для борьбы с пандемией. Эти и другие события, связанные с распространением вируса, - в обзоре Би-би-си.

В Москве умерли 67 человек с коронавирусом

В Москве зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки - умерли 67 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб. Накануне в столице скончались 44 пациента, и тогда это было наибольшее суточное число умерших в Москве с начала вспышки заболевания.

«У всех 67 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония», - сказали Интерфаксу в штабе.

Новый указ Собянина

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого власти Москвы и Подмосковья продлили до этой же даты режим самоизоляции.

Московский мэр Сергея Собянин подписал указ, который предусматривает новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, он запретил шумные ремонтные работы в квартирах, ограничив их четырьмя часами в будние дни.

Кроме того, согласно указу Собянина, в ближайшие дни власти начнут выплату «детских» доплат безработным гражданам в размере 3 000 рублей в месяц. Дистанционное обучение в Москве приостанавливается с 1 по 11 мая включительно.

При этом ни в указе Собянина, ни в соообщении на его сайте не уточняется, что же будет с пропускным режимом, который действует до 30 апреля.

Пропускной режим будет продлен, вероятно, рабочие пропуска нужно будет продлить до 11 мая, а единоразывые для других нужд надо будет выписывать в том же порядке, как и сейчас, пишут «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

Суд отказал москвичам в исках об отмене самоизоляции

Тем временем Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину, проданный муниципальным депутатом Денисом Шендеровичем и еще 11 москвичами. Они просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по Москве.

Истцы указывали, что введенные ограничения нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, а кроме того, были приняты с нарушением процедуры, поскольку не было объявлено чрезвычайного положения.

Они также просили вызвать в суд президента Путина, премьера Михаила Мишустина и мэра Собянина для дачи пояснений по поводу «неисполнения ими должностных обязанностей». В этом суд тоже отказал.

Заявителей отказ Мосгорсуда не удивил, они собираются дойти с иском до Европейского суда по правам человека. «Через десять дней подучим мотивировочную часть решений и пойдем дальше, конечная инстанция в любом случае ЕСПЧ», - сказал «Ведомостям» один из заявителей Алексей Обухов.

Блокировка издания Vademecum

Шеф-редактор онлайн-издания о здравоохранении Vademecum Дарья Шубина сообщила о блокировке сайта из-за требования Генпрокуратуры России, посчитавшей фейком статью о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом.

Провайдеры заблокировали сайт, убедились «Ведомости».

Как уточнила Шубина, после требования прокуратуры статья была удалена, однако Роскомнадзор все равно внес сайт в реестр заблокированных ресурсов.

В материале, который вызвал претензии прокуратуры, речь шла об оплате медицинской помощи больными коронавирусной инфекцией.

«Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой как проявление жесткой цензуры со стороны органов власти», - говорится в опубликованном Шубиной открытом письме редакции.

После публикации департамент здравоохранения Москвы заявил, что приведенные в ней факты не соответствуют действительности. При этом издание Vademecum не утверждало, что пациентам, поступившим не по скорой, необходимо будет оплатить лечение самостоятельно, обращают внимание «Ведомости», однако СМИ и сайты перепечатали информацию Vademecum под заголовками «В Москве отказались бесплатно лечить от коронавируса тех, кто пришел сам».

Доклад Amnesty International

Amnesty International выразила обеспокоенность применением "репрессивных и насильственных" мер в рамках борьбы с пандемией в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в России.

В докладе правозащитной организации говорится, в частности, что в России реформа по оптимизации системы здравоохранения привела к сокращению больниц и медпунктов, нехватке медперсонала, средств индивидуальной защиты и лекарств. Реформа повлияла на доступность здравоохранения, считают в Amnesty International.

Многих пациентов в России выписали из больниц до окончания их лечения или отказывались принимать без подтверждения, что у них нет коронавируса, утверждают правозащитники. В то же время получение подтверждения могло занять продолжительное время, и к моменту его получения человек уже может заразиться, цитирует доклад Интерфакс.