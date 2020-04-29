Сегодня в 11:30 начнется пресс-конференция русском языке, в которой примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, подполковник полиции, руководитель службы профилактики и делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко и медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здравоохранения доктор Аркадий Попов.
Темы:
- распространение коронавируса в Таллинне;
- меры по предотвращению распространения инфекции;
- условия снятия ограничений.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.