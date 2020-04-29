Ср, 29.04.2020
Я хотел бы сказать кризисной комиссии, цитируя классиков: "Джон, что ты возишься, выпусти воду!" Индрек Сауль

Из выделенных Кассе страхования от безработицы 250 млн евро потрачено только 25

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12:00 состоялась ежедневная пресс-конференция, на которой рассказали о распространении коронавируса в Эстонии и мерах помощи предпринимателям в условиях вызванного чрезвычайным положением экономического кризиса.

В пресс-конференции приняли участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги и вице-канцлер по вопросам экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • роль Кайтселийта в кризисной ситуации;
  • меры помощи предпринимательству.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

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