Ср, 29.04.2020
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Прямая трансляция: как государство планирует помогать предпринимателям?

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12.00 начнется ежедневная пресс-конференция, на которой расскажут о распространении коронавируса в Эстонии и мерах помощи предпринимателям в условиях вызванного чрезвычайным положением экономического кризиса.

В пресс-конференции примут участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги и вице-канцлер по вопросам экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • роль Кайтселийта в кризисной ситуации;
  • меры помощи предпринимательству.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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