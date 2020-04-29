Прямая трансляция: как государство планирует помогать предпринимателям?

Сегодня в 12.00 начнется ежедневная пресс-конференция, на которой расскажут о распространении коронавируса в Эстонии и мерах помощи предпринимателям в условиях вызванного чрезвычайным положением экономического кризиса.
В пресс-конференции примут участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги и вице-канцлер по вопросам экономического развития Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби.
Темы:
- нынешняя ситуация и тестирование;
- роль Кайтселийта в кризисной ситуации;
- меры помощи предпринимательству.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.