Дай конспект!

Нынешним нашим правительством, которое борется с коронакризисом, поначалу восхищались или как минимум политику правительства и коалиционных партий одобряли. Действительно, меры принятые нашим правительством позволили мягко в эпидемиологическом плане пережить коронакатастрофу без огромного числа смертей, заболевших и коллапса медицины.

Однако чем дальше, тем менее хотелось этим правительством восхищаться - все вернулось практически на круги своя. Знаете, как в школе: вот есть двоечник, все его ругают, чихвостят на педсоветах и вдруг этот ученик с двоек перешел на тройки, а кое-где и четверочку подхватит... Прогресс! Победа!

Правда, иногда выясняется, что такой ученик просто сдружился с более успевающим одноклассником и тот дает списывать или просто поправляет ошибки.

Закрытие границ, ограничения передвижения и т.д. были нашим правительством переняты у стран, которые раньше нас вошли в коронакризис. Заимствование опыта - это хорошо, но как выходить из этого кризиса, наши государственные мужи не знают - опять же из-за того, что нас режим ЧС уберег в самом начале от худшего, плюс повезло, что основной начальный удар пришелся на Сааремаа, который, кстати, госорганы проспали.

Еще больше подозрений в том, что двоечник любит списывать, родилось не далее как вчера, когда к доске был вызван автор идеи послать учеников на поля Родины, Арво Аллер. Его ответы ведущему программы Ringvaade на канале ETV были в стиле "А ты кто такой, а иди сам попробуй, ой все".

Действия правительства по спасению экономики на данный момент происходят по формуле: найдем какую-нибудь экономическую литературу, посмотрим, что на Западе делают. Как итог, первый шаг - классическая экономическая модель начала 1930-х - увеличение или стимулирование спроса через дефицит бюджета. Это сделано, как, впрочем и в других странах Европы. Кейнсианство - штука хорошая и полезная даже через 100 лет, ведь основы капитализма остались по существу неизменными. А далее пошел какой-то трэш: планирование открытия торговых центров, при том, что в Таллинне в последние дни существует реальная опасность возобновления эпидемии, возня с украинскими рабочими, отставка министра и призыв ученикам идти копать картофель по осени. В этой ситуации, видимо, наше правительство нашло учебник из следующей эпохи, эпохи плановой экономики СССР. Дескать, пошлем всех неработающих в поля, украинцев - домой и вот где заживем-то!

Однако господа министры видимо забыли тот факт, что минимальная безработица в СССР достигалась за счет того, что эффективность труда была крайне низкой. Теперь представим, что условный 8-й класс вывезли на уборку клубники: половину поедят, половину случайно потопчут, а потом, как надоест, через час-два разбегутся. Недаром даже возрожденные стройхозотряды стараются не посылать школьников на сельхозработы - ничего не умеют, да и не хотят.