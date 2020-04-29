Дай конспект!
Правительство Эстонии все больше начинает напоминать само себя - непонятные заявления, отсутствие стратегии, инерция действий. Не за горами естественный выход из коронаэпидемии, запустится ли естественным образом и экономика?
Нынешним нашим правительством, которое борется с коронакризисом, поначалу восхищались или как минимум политику правительства и коалиционных партий одобряли. Действительно, меры принятые нашим правительством позволили мягко в эпидемиологическом плане пережить коронакатастрофу без огромного числа смертей, заболевших и коллапса медицины.
Однако чем дальше, тем менее хотелось этим правительством восхищаться - все вернулось практически на круги своя. Знаете, как в школе: вот есть двоечник, все его ругают, чихвостят на педсоветах и вдруг этот ученик с двоек перешел на тройки, а кое-где и четверочку подхватит... Прогресс! Победа!
Правда, иногда выясняется, что такой ученик просто сдружился с более успевающим одноклассником и тот дает списывать или просто поправляет ошибки.
Закрытие границ, ограничения передвижения и т.д. были нашим правительством переняты у стран, которые раньше нас вошли в коронакризис. Заимствование опыта - это хорошо, но как выходить из этого кризиса, наши государственные мужи не знают - опять же из-за того, что нас режим ЧС уберег в самом начале от худшего, плюс повезло, что основной начальный удар пришелся на Сааремаа, который, кстати, госорганы проспали.
Еще больше подозрений в том, что двоечник любит списывать, родилось не далее как вчера, когда к доске был вызван автор идеи послать учеников на поля Родины, Арво Аллер. Его ответы ведущему программы Ringvaade на канале ETV были в стиле "А ты кто такой, а иди сам попробуй, ой все".
Действия правительства по спасению экономики на данный момент происходят по формуле: найдем какую-нибудь экономическую литературу, посмотрим, что на Западе делают. Как итог, первый шаг - классическая экономическая модель начала 1930-х - увеличение или стимулирование спроса через дефицит бюджета. Это сделано, как, впрочем и в других странах Европы. Кейнсианство - штука хорошая и полезная даже через 100 лет, ведь основы капитализма остались по существу неизменными. А далее пошел какой-то трэш: планирование открытия торговых центров, при том, что в Таллинне в последние дни существует реальная опасность возобновления эпидемии, возня с украинскими рабочими, отставка министра и призыв ученикам идти копать картофель по осени. В этой ситуации, видимо, наше правительство нашло учебник из следующей эпохи, эпохи плановой экономики СССР. Дескать, пошлем всех неработающих в поля, украинцев - домой и вот где заживем-то!
Однако господа министры видимо забыли тот факт, что минимальная безработица в СССР достигалась за счет того, что эффективность труда была крайне низкой. Теперь представим, что условный 8-й класс вывезли на уборку клубники: половину поедят, половину случайно потопчут, а потом, как надоест, через час-два разбегутся. Недаром даже возрожденные стройхозотряды стараются не посылать школьников на сельхозработы - ничего не умеют, да и не хотят.
Украинская рабочая сила в данном случае эффективнее местной, работает и за страх, и за совесть. Но сейчас в стане украинских рабочих в Эстонии царит больше страха - и виной тому именно такие шарахания правительства с его абсолютно ненужным протекционизмом. Если уж так хочется нашему правительству провести импортозамещение рабсилы - вперед, вкладывайте больше в образование, медицину чем, к примеру, в оборону или средства на обслуживание госаппарата. Тогда, через лет 15 у нас будет в достаточном количестве и своих программистов, врачей всех специальностей, сварщиков. Проблема в том, что дальше выборов ни одна коалиция в Эстонии, какие бы партии там не находились, не видит.
Если государство не может составить программу выхода из кризиса, ее будет составлять сам народ: бизнес уже потихоньку выходит из коронакомы и начинает восстановление. Да, торговые центры закрыты, но рестораны-бары, отдельно стоящие магазины, которые были закрыты по случаю ЧС и падения спроса уже открываются.
Ждет ли нас revenge consumption, то есть потребление с целью отблагодарить? В Китае, например, один известный бутик сделал за день кассу в почти три миллиона долларов, такие же потребительские бумы прогнозируются во всех странах, чьи экономики начинают потихоньку открываться, докатится эта волна и до нас. Пока, правда, неизвестно, будет ли это уже к июню или подождем до осени. Для Эстонии и мира сейчас есть два сценария, которые могут реализоваться в равных долях вероятности - экономика быстро восстановится после снятия ограничений и будет небольшой бум, а затем наступит вторая волна заражений.
Если брать не сферу обслуживания, а производственный сектор, то здесь также есть поводы для оптимизма - производственные мощности, уровень выпуска, экономические связи не разрушены, просто спрос находится в состоянии шока, вызванного вирусом. Да, монетарными-фискальными мерами, спасибо учебнику 30-х годов, правительство бизнес поддержало, но как покончить с бедами? Именно этот ответ ждет от правительства бизнес, которого, увы, пока не видно.
Revenge consumption здесь может стать триггером как первого, так и второго сценария. В Эстонии мы видим, что варианты будут, скорее, зависеть от поведения самих граждан, чем от действия властей. Кафе-рестораны-магазины, те, что не в торговых центрах, закрылись сами, открылись сами. Население само блюдет карантин, те, кто хотят его блюсти, а над теми, кто плевать хотел на меры предосторожности, есть только один Высший суд.
Так когда же отменят у нас ограничения и как это будет происходить? Тут не надо задавать правительству вопросы, а читать западноевропейские СМИ. Там расскажут, как в странах Запада происходит постепенная отмена и через пару недель о таких мерах объявят и у нас. Если, конечно, в тех странах будет эпидемситуация в норме. Трудно представить, как мы будем выходить из коронакризиса сами, без подсказки.