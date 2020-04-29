ФОТО ⟩ Родственник нашел в харьюмааской квартире умершего человека целый арсенал оружия

По информации Пыхьяской префектуры, полицейские забрали найденное в квартире оружие. Всего было найдено девять стволов переделанного оружия, а также самодельные боеприпасы.

Полиция напоминает, что самостоятельная сборка оружия крайне опасна, и, оказавшись в руках любителя, оно может привести к большой трагедии, не говоря о неминуемом наказании. Сейчас полиция предотвратила самое страшное: травм никто не получил, не было возбуждено и уголовное дело.

В октябре прошлого года прошла кампания добровольной сдачи незаконного оружия, в ходе которой полиции передали:

124 ствола огнестрельного оружия;

12 460 патронов различного калибра;

оружейный порох;

детонаторы;

ракеты;

дробь;

части оружия.