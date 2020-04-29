Ср, 29.04.2020
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  • Родственник нашел в харьюмааской квартире умершего человека целый арсенал оружия

ФОТО ⟩ Родственник нашел в харьюмааской квартире умершего человека целый арсенал оружия

Родственник умершего недавно человека нашел в его квартире, расположенной в Харьюмаа, целый арсенал незаконного оружия и сообщил об этом в полицию, пишет Postimees.

По информации Пыхьяской префектуры, полицейские забрали найденное в квартире оружие. Всего было найдено девять стволов переделанного оружия, а также самодельные боеприпасы.

Полиция напоминает, что самостоятельная сборка оружия крайне опасна, и, оказавшись в руках любителя, оно может привести к большой трагедии, не говоря о неминуемом наказании. Сейчас полиция предотвратила самое страшное: травм никто не получил, не было возбуждено и уголовное дело.

 В октябре прошлого года прошла кампания добровольной сдачи незаконного оружия, в ходе которой полиции передали:

  • 124 ствола огнестрельного оружия;
  • 12 460 патронов различного калибра;
  • оружейный порох;
  • детонаторы;
  • ракеты;
  • дробь;
  • части оружия.

Статистика показывает, что в домах хранится много оружия и боеприпасов, за которые могут наказать, но сообщить о них в полицию, прежде всего, нужно для того, чтобы избежать несчастья. 

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