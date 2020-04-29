ФОТО ⟩ Родственник нашел в харьюмааской квартире умершего человека целый арсенал оружия

Родственник умершего недавно человека нашел в его квартире, расположенной в Харьюмаа, целый арсенал незаконного оружия и сообщил об этом в полицию, пишет Postimees.
По информации Пыхьяской префектуры, полицейские забрали найденное в квартире оружие. Всего было найдено девять стволов переделанного оружия, а также самодельные боеприпасы.
Полиция напоминает, что самостоятельная сборка оружия крайне опасна, и, оказавшись в руках любителя, оно может привести к большой трагедии, не говоря о неминуемом наказании. Сейчас полиция предотвратила самое страшное: травм никто не получил, не было возбуждено и уголовное дело.
В октябре прошлого года прошла кампания добровольной сдачи незаконного оружия, в ходе которой полиции передали:
- 124 ствола огнестрельного оружия;
- 12 460 патронов различного калибра;
- оружейный порох;
- детонаторы;
- ракеты;
- дробь;
- части оружия.
Статистика показывает, что в домах хранится много оружия и боеприпасов, за которые могут наказать, но сообщить о них в полицию, прежде всего, нужно для того, чтобы избежать несчастья.