Ср, 29.04.2020
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  • Сегодня исполняется год коалиции Центристской партии, «Отечества» и EKRE

Сегодня исполняется год коалиции Центристской партии, «Отечества» и EKRE

Март Хельме, Юри Ратас и Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Tairo Lutter

Год назад, 29 апреля, правительство, сформированное Центристской партией Эстонии, Консервативной народной партией Эстонии и «Отечеством», принесло присягу перед Рийгикогу.

«Первый год правящего союза был богатым на события и не раз бросал нам очень серьезные вызовы. Будь то активизировавшиеся после вступления правительства в должность дебаты по поводу достижения экономикой Эстонии и Европы климатической нейтральности или пришедшийся на конец первого года коалиции вызванный коронавирусом кризис здравоохранения и экономики. Я рад, что мы смогли в этих ситуациях найти выход из положения и принять важные решения», - обрисовал премьер-министр Юри Ратас события, ставшие определяющими для первого года правительства.

Премьер-министр отметил, что уже сегодня ясно: следующий год в основном будет связан с тем, что вернуть повседневную жизнь в нормальное русло, которого ее лишил коронавирус. «Вирус, угрожавший жизням и здоровью людей как в Эстонии, так и во всем мире, уже изменил большинство наших повседневных привычек, но его влияние на наши будни, экономику и другие сферы жизни сохранится еще надолго. Задачей государства и правительства является реагировать на эти перемены, при необходимости решать проблемы и поддерживать наших трудящихся, предприятия, а также самые уязвимые группы общества», - сказал Ратас.

Премьер-министр сформулировал три центральных вопроса, которые стоят перед нами:

1. Найти перспективные решения для вопросов, от которых зависит благополучие наших людей, семей, предприятий и таким образом и всей Эстонии.

Например: социальные нормы, способствующие полезному для здоровья поведению, рабочие места для потерявших работу, готовность в будущим кризисам.

2. Развивать наши сильные стороны, вышедшие на первый план на фоне кризиса, и открывшиеся возможности.

Например: применение цифровых решений в повседневной жизни, работе и учебе, перезапуск нашей национальной авиакомпании.

3. Освежить наши представления о будущем.

Например: в 2020 году должна быть готов долгосрочная стратегия развития Эстонии Eesti 2035, целью которой является рост и поддержка благосостояния наших людей таким образом, чтобы Эстонии и 15 лет спустя была для них лучшим местом для жизни и работы. Кроме того, в этом году завершается значительная часть программ развития по сферам, и, обновляя их, правительство ставит стратегические задачи на будущее в различных областях жизни.

Самые значительные решения первого года правительства:

Рост благосостояния семей и зарплат

  • Поправки к закону о подоходном налоге, вступившие в силу с 1 января, помогли сделать налогообложение более благоприятным для семей с детьми. Поправки увеличили необлагаемый подоходным налогом доход с третьего ребенка на 100 евро в месяц. Также была решена проблема налогообложения женщин, рожавших в конце года.

  • С 1 января зарплата учителя основной школы и гимназии выросла до 1315 евро в месяц. Эта прибавка к зарплате в размере 65 евро коснулась почти 13 000 учителей общеобразовательных школ. 

  • Правительство в 2020 году увеличило фонд зарплат работников культуры и социальной сферы, тренеров, полицейских и спасателей.

  • С 1 апреля поднялись зарплаты работников здравоохранения. В несколько раз увеличилась плата за удаленность для семейных врачей и теперь ее получают все семейные врачи, которые работают вне крупных населенных пунктов. Также поднялись зарплаты врачей, медсестер и санитаров в соответствии с коллективным договором.

Рост пенсий и пенсионная реформа

  • C 1 апреля средняя эстонская пенсия по старости в результате индексации и дополнительного повышения выросла на 45 евро. Речь идет о крупнейшем повышении пенсий за последние 12 лет. Правительство решило выделить в бюджете 2020 года 20,8 миллиона евро на внеочередное повышение пенсий. 

  • Реформа второй ступени. Правительство решило, что пенсионные накопления станут добровольными и появится возможность инвестировать или использовать накопления до достижения пенсионного возраста.

Рост эффективности государственного управления

  • Правительство в рамках реформы государственного управления в течение первого года работы провело слияние ряда государственных учреждений. На базе фондов Innove и Archimedes, Фонда образовательных инфотехнологий и Центра молодежной работы будет создан объединенный Департамент образования и молодежной работы. Также произойдет слияние Инспекции по охране окружающей среды и Департамента окружающей среды, а также Ветеринарно-продовольственного департамента с Департаментом сельского хозяйства.

  • Правительство одобрило проведение оценки земель. Оценка будет проведена в 2022 году и коснется почти 750 000 земельных участков. Рост поступлений от земельного налога позволит местным самоуправлениям направлять больше средств на публичные услуги, связанные с качеством жилой среды, например, на приведение в порядок дорог и улиц. Вырастет в цене также недвижимость, находящаяся в частной собственности.

  • Правительство также начало основательную ревизию государственного бюджета.

Cкоростные коммуникации

  • В декабре был заложен краеугольный камень первого объекта железнодорожной трассы Rail Baltica, виадука Саустинымме на Таллиннской окружной дороге. С премьер-министрами Балтийских стран было достигнуто соглашение о регулярном контроле за прогрессом в вопросе строительства Rail Baltica, чтобы международная магистраль была готова в рамках следующего долгосрочного бюджета Европейского союза.

  • Подготовленная программа приведения в порядок дорог предусматривает расширение трех основных шоссе до четырех полос. Активное строительство должно начаться в 2024 году. Правительство выделило более 15 миллионов евро на программу антипылевого покрытия для гравийных дорог.

  • Правительство выделило из бюджета 15 миллионов евро на развитие проекта так называемой «последней мили», который поддержит предприятия связи в строительстве перспективной интернет-сети. Также предусмотрена помощь конечному потребителю для подключения к быстрому интернету.

Помощь в достижении климатической нейтральности

  • Правительство в октябре одобрило долгосрочную стратегическую программу Европы «Чистая планета для всех», тем самым Эстония принципиально поддержала цель по достижению Европой климатической нейтральности к 2050 году.

  • В июле прошлого года была сформирована правительственная комиссия по вопросам климата и энергетики, куда помимо премьер-министра вошли еще шесть членов правительства.

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