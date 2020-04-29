Сегодня исполняется год коалиции Центристской партии, «Отечества» и EKRE

Год назад, 29 апреля, правительство, сформированное Центристской партией Эстонии, Консервативной народной партией Эстонии и «Отечеством», принесло присягу перед Рийгикогу.
«Первый год правящего союза был богатым на события и не раз бросал нам очень серьезные вызовы. Будь то активизировавшиеся после вступления правительства в должность дебаты по поводу достижения экономикой Эстонии и Европы климатической нейтральности или пришедшийся на конец первого года коалиции вызванный коронавирусом кризис здравоохранения и экономики. Я рад, что мы смогли в этих ситуациях найти выход из положения и принять важные решения», - обрисовал премьер-министр Юри Ратас события, ставшие определяющими для первого года правительства.
Премьер-министр отметил, что уже сегодня ясно: следующий год в основном будет связан с тем, что вернуть повседневную жизнь в нормальное русло, которого ее лишил коронавирус. «Вирус, угрожавший жизням и здоровью людей как в Эстонии, так и во всем мире, уже изменил большинство наших повседневных привычек, но его влияние на наши будни, экономику и другие сферы жизни сохранится еще надолго. Задачей государства и правительства является реагировать на эти перемены, при необходимости решать проблемы и поддерживать наших трудящихся, предприятия, а также самые уязвимые группы общества», - сказал Ратас.
Премьер-министр сформулировал три центральных вопроса, которые стоят перед нами:
1. Найти перспективные решения для вопросов, от которых зависит благополучие наших людей, семей, предприятий и таким образом и всей Эстонии.
Например: социальные нормы, способствующие полезному для здоровья поведению, рабочие места для потерявших работу, готовность в будущим кризисам.
2. Развивать наши сильные стороны, вышедшие на первый план на фоне кризиса, и открывшиеся возможности.
Например: применение цифровых решений в повседневной жизни, работе и учебе, перезапуск нашей национальной авиакомпании.
3. Освежить наши представления о будущем.
Например: в 2020 году должна быть готов долгосрочная стратегия развития Эстонии Eesti 2035, целью которой является рост и поддержка благосостояния наших людей таким образом, чтобы Эстонии и 15 лет спустя была для них лучшим местом для жизни и работы. Кроме того, в этом году завершается значительная часть программ развития по сферам, и, обновляя их, правительство ставит стратегические задачи на будущее в различных областях жизни.
Самые значительные решения первого года правительства:
Рост благосостояния семей и зарплат
Поправки к закону о подоходном налоге, вступившие в силу с 1 января, помогли сделать налогообложение более благоприятным для семей с детьми. Поправки увеличили необлагаемый подоходным налогом доход с третьего ребенка на 100 евро в месяц. Также была решена проблема налогообложения женщин, рожавших в конце года.
С 1 января зарплата учителя основной школы и гимназии выросла до 1315 евро в месяц. Эта прибавка к зарплате в размере 65 евро коснулась почти 13 000 учителей общеобразовательных школ.
Правительство в 2020 году увеличило фонд зарплат работников культуры и социальной сферы, тренеров, полицейских и спасателей.
С 1 апреля поднялись зарплаты работников здравоохранения. В несколько раз увеличилась плата за удаленность для семейных врачей и теперь ее получают все семейные врачи, которые работают вне крупных населенных пунктов. Также поднялись зарплаты врачей, медсестер и санитаров в соответствии с коллективным договором.
Рост пенсий и пенсионная реформа
C 1 апреля средняя эстонская пенсия по старости в результате индексации и дополнительного повышения выросла на 45 евро. Речь идет о крупнейшем повышении пенсий за последние 12 лет. Правительство решило выделить в бюджете 2020 года 20,8 миллиона евро на внеочередное повышение пенсий.
Реформа второй ступени. Правительство решило, что пенсионные накопления станут добровольными и появится возможность инвестировать или использовать накопления до достижения пенсионного возраста.
Рост эффективности государственного управления
Правительство в рамках реформы государственного управления в течение первого года работы провело слияние ряда государственных учреждений. На базе фондов Innove и Archimedes, Фонда образовательных инфотехнологий и Центра молодежной работы будет создан объединенный Департамент образования и молодежной работы. Также произойдет слияние Инспекции по охране окружающей среды и Департамента окружающей среды, а также Ветеринарно-продовольственного департамента с Департаментом сельского хозяйства.
Правительство одобрило проведение оценки земель. Оценка будет проведена в 2022 году и коснется почти 750 000 земельных участков. Рост поступлений от земельного налога позволит местным самоуправлениям направлять больше средств на публичные услуги, связанные с качеством жилой среды, например, на приведение в порядок дорог и улиц. Вырастет в цене также недвижимость, находящаяся в частной собственности.
Правительство также начало основательную ревизию государственного бюджета.
Cкоростные коммуникации
В декабре был заложен краеугольный камень первого объекта железнодорожной трассы Rail Baltica, виадука Саустинымме на Таллиннской окружной дороге. С премьер-министрами Балтийских стран было достигнуто соглашение о регулярном контроле за прогрессом в вопросе строительства Rail Baltica, чтобы международная магистраль была готова в рамках следующего долгосрочного бюджета Европейского союза.
Подготовленная программа приведения в порядок дорог предусматривает расширение трех основных шоссе до четырех полос. Активное строительство должно начаться в 2024 году. Правительство выделило более 15 миллионов евро на программу антипылевого покрытия для гравийных дорог.
Правительство выделило из бюджета 15 миллионов евро на развитие проекта так называемой «последней мили», который поддержит предприятия связи в строительстве перспективной интернет-сети. Также предусмотрена помощь конечному потребителю для подключения к быстрому интернету.
Помощь в достижении климатической нейтральности
Правительство в октябре одобрило долгосрочную стратегическую программу Европы «Чистая планета для всех», тем самым Эстония принципиально поддержала цель по достижению Европой климатической нейтральности к 2050 году.
В июле прошлого года была сформирована правительственная комиссия по вопросам климата и энергетики, куда помимо премьер-министра вошли еще шесть членов правительства.