Ужас любого, кто работает из дома: журналист вышел в эфир без штанов

С журналистом из США Уиллом Ривом случилось то, чего боятся многие, работающие из дома: коллеги увидели, что он - без штанов. Чего уж там, зрителями это тоже увидели.
Во вторник, 28 апреля, Уилл в эфире Good Morning America рассказывал о доставке медикаментов с помощью дронов. Когда внизу экрана пропала бегущая строка новостного блока, стало ясно, что на журналисте есть рубашка и пиджак, но отсутствует нижняя часть гардероба.
Конечно, социальные сети быстро подхватили этот конфуз журналиста.
I have ARRIVED*— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020
*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr
Сам Уилл позднее оправдывался, что он не в трусах, а шортах.
Отметим, что Уилл Рив - это сын знаменитого актера Кристофера Рива, сыгравшего роль Супермена.
Видео: Уилл Рив в эфире Good Morning America