Ср, 29.04.2020
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Ужас любого, кто работает из дома: журналист вышел в эфир без штанов

ФОТО: kadri no video

С журналистом из США Уиллом Ривом случилось то, чего боятся многие, работающие из дома: коллеги увидели, что он - без штанов. Чего уж там, зрителями это тоже увидели.

Во вторник, 28 апреля, Уилл в эфире Good Morning America рассказывал о доставке медикаментов с помощью дронов. Когда внизу экрана пропала бегущая строка новостного блока, стало ясно, что на журналисте есть рубашка и пиджак, но отсутствует нижняя часть гардероба. 

Конечно, социальные сети быстро подхватили этот конфуз журналиста.

Сам Уилл позднее оправдывался, что он не в трусах, а шортах.

Отметим, что Уилл Рив - это сын знаменитого актера Кристофера Рива, сыгравшего роль Супермена. 

Видео: Уилл Рив в эфире Good Morning America

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