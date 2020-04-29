Владелица сети кинотеатров: долги и убытки копятся, возобновление работы может затянуться

Татьяна Толстая рассказала «Деловым ведомостям», что сеть кинотеатров Cinamon сейчас находится в том же положении, что и другие закрывшиеся предприятия: предпринимаются попытки сохранить ключевых сотрудников, но долги и убытки копятся. Если нормы социального дистанцирования останутся такими же строгими и после окончания чрезвычайного положения, это может привести к тому, что возобновление работы сети кинотеатров не будет целесообразным с коммерческой точки зрения. Выживание пока остается главной целью.