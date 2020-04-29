Ср, 29.04.2020
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  • Владелица сети кинотеатров: долги и убытки копятся, возобновление работы может затянуться
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Владелица сети кинотеатров: долги и убытки копятся, возобновление работы может затянуться

Татьяна Толстая.

ФОТО: Liis Treimann

По словам владелицы сети кинотеатров Cinamon Татьяны Толстой, в настоящее время проводится минимизация расходов, чтобы выжить. Однако в ситуации, когда доходов нет, расходы продолжают расти.

Татьяна Толстая рассказала «Деловым ведомостям», что сеть кинотеатров Cinamon сейчас находится в том же положении, что и другие закрывшиеся предприятия: предпринимаются попытки сохранить ключевых сотрудников, но долги и убытки копятся. Если нормы социального дистанцирования останутся такими же строгими и после окончания чрезвычайного положения, это может привести к тому, что возобновление работы сети кинотеатров не будет целесообразным с коммерческой точки зрения. Выживание пока остается главной целью. 

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