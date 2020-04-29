ФОТО ⟩ Квартира с идеальным ремонтом в хрущевке на Ангерья

В результате капитального ремонта в двухкомнатной квартире на улице Ангерья в Пыхья-Таллинне получилось стильное и уютное жилье, пишет Kodustiil.
Площадь находящейся на третьем этаже двухкомнатной квартиры 37 квадратных метров. Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, спальни с гардеробной и ванной комнаты.
В кухне установлены современная мебель и необходимая для готовки техника. В спальне - большая кровать и гардеробная. В ванной - подогрев пола. Мебель входит в стоимость.
Счета за обслуживание и коммунальные услуги весьма разумны. В доме активное квартирное товарищество. После ремонта в квартире никто не жил.
Рядом с домом находятся трамвайная остановка, продуктовые магазины, школы, детские сады и многое другое.
Эта красивая квартира выставлена на продажу за 87 000 евро. С остальными фотографиями и информацией о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.