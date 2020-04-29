Кылварт: на следующей неделе Таллинн представит план выхода из чрезвычайного положения

«Разумеется, мы должны при этом исходить из установленных правительством Эстонской Республики решений, но в то же время мы должны считаться и с особенностями Таллинна, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Здесь, по сравнению с другими местными самоуправлениями, проживает наибольшее количество людей, а также самая высокая плотность населения. Поэтому мы не можем двигаться в том же темпе, что и другие местные самоуправления. Мы занимаемся стратегическим планированием и будем выходить из кризиса на основании конкретного плана, который касается как временного графика, так и конкретной деятельности. На следующей неделе мы будем готовы представить этот план».

По словам Кылварта, решение правительства открыть со 2 мая уличные спортивные площадки было основательно проанализировано и все пришли к общему мнению, что город еще не готов.

«Мы еще не готовы выполнить установленные требования, поскольку в случае Таллинна нереально обеспечить постоянную дезинфекцию спортивного инвентаря. В Таллинне после каждого использования придется дезинфицировать 55 спортивных городков с тренажерами, - отметил мэр. – Наш план по выходу из чрезвычайного положения, конечно же, предусматривает точные даты открытия спортивных, детских, а также площадок для выгула собак».

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здравоохранения доктора Аркадия Попова, пик заражений в Таллинне уже позади.

«Если еще на прошлой неделе мы серьезно беспокоились о том, куда пойдут кривые графика заболеваемости – вырастут или стабилизируются, то на сегодняшний день видим позитивную динамику, - пояснил Аркадий Попов. – Если на прошлой неделе в возрастной группе 50+ было наибольшее количество зараженных, то сейчас эта группа показывает тенденцию к снижению. Если посмотреть на кривые заболеваемости, то в Таллинне на 3000 жителей приходится 1 инфицированный».

Сейчас в Таллинне 140 зараженных коронавирусом людей, которые находятся под наблюдением эпидемиологов. Вдобавок еще 175 человек, контактировавших с зараженными – они также под наблюдением.

Доктор Аркадий Попов также подчеркнул, что, конечно же, нынешняя ситуация неидеальна и ведется постоянный мониторинг.

«С проблемой нужно все время серьезно работать, - пояснил Попов. – Что же касается мероприятий и планируемого смягчения ограничений, прошу относиться к ним трезво и соблюдать правила. Если тренеры хотят проводить тренировки на свежем воздухе, нужно выбирать такие спортивные площадки, которые не позволят вирусу распространяться. То есть такие, где можно соблюдать достаточную дистанцию».

Подполковник полиции, руководитель службы превенции и ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко подчеркнула, что смягчение ограничений не означает разрешения делать все, что вздумается, потому что тогда появится опасность распространения вируса.