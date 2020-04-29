Глава Ülemiste: решение закрыть торговые центры было неправильным
В рамках цикла передач «Нулевая точка» (Nullpunkt) Postimees общается с местными бизнесменами, чтобы узнать, каково в настоящее время их экономическое положение и как они планируют выходить из кризиса. Героем очередного выпуска стал глава ТЦ Ülemiste Гуйдо Пярнитс.
По мнению Пярнитса, нынешний кризис может иметь более печальные последствия, чем в 2007 году, поэтому правительству следует как можно скорее снять ограничительные меры.
В первую очередь это необходимо для того, чтобы предприятия, включая ставший за последние 16 лет крупнейшим торговым центром Эстонии, не достигли нулевой точки, чтобы не пришлось все строить с самого начала.
Власти готовы открыть двери торговых центров в первой половине мая. Называлась даже возможная дата — 11 мая. Но это будет возможно лишь в том случае, если распространение вируса будет взято под контроль, а число зараженных будет стабильно снижаться. «Уже можно снять ограничения с кинотеатров, спа и прочих малых предприятий. Также следует возобновить работу в младших классах школ и дошкольных учреждениях, чтобы родители могли вернуть к работе», - сказал Пярнитс.
«Если мама с папой останутся без работы, что станет с ребенком?» - вопрошает он в атриуме опустевшего Ülemiste. Пярнитс убежден, что решение властей закрыть торговые центры было неправильным, поэтому их следует в срочном порядке открыть. В противном случае будет иметь место эффект домино, последствия которого будут более существенными и долгосрочными, чем непосредственно от самого коронавируса. По состоянию на сегодняшний день в Эстонии скончались 50 человек.
Сам Пярнитс находится в группе риска, поскольку некогда имел проблемы с легкими. Даже небольшое физическое усилие уже сказывается на его дыхании. «В целом все хорошо, но мне следует быть осторожным, - говорит он. – Смерть — это трагедия. В первую очередь для узкого круга людей. Для общества в смерти нет ничего особенного. В Эстонии ежедневно по разным причинам умирает 44 человека, но никто об этом не пишет».
По его оценке, в нынешней ситуации надо думать шире и больше – с позиции общества, а индивидуума. «Если на одну чашу весов поставить связанную с потерей 90-летнего человека трагедию, а на другую, что принятием этой смерти я теоретически спасаю благосостояние одной семьи, то это вполне адекватное мышление», - говорит он и добавляет, что сейчас много говорят о кризисе в сфере здоровья и медицины, но при длительном удушении экономики возникнут новые проблемы. «И это лишь малая часть. Социальный кризис, духовный – все это рано или поздно наступит», - считает он.
Если говорить о закрытом более месяца торговом центре Ülemiste, который обычно посещало около 10 000 человек в день, жизнь в нем практически остановилась. «Открыт лишь вход со стороны парковки, откуда люди могут попасть в продуктовый магазин и аптеку», - говорит он. Из 230 магазинов сейчас открыты лишь 15.
По словам Пярнитса, центр переживет кризис, но пока сложно предсказать, сколько магазинов продолжит деятельность после кризиса. «Этот магазин одежды, этот, этот… Чем дольше мы сдерживаем экономику, тем меньше магазинов возобновят деятельность после кризиса. Существование торгового центра теряет смысл, когда 70 процентов магазинов банкроты. Это напоминает ситуацию с T1 – здание есть, а магазинов нет», - говорит он.
Пярнитс подчеркнул, что львиная доля их арендаторов — небольшие эстонские предприятия, на деятельности которых нынешний кризис может поставить крест. Например, банки хоть и предлагают отпуск по платежам, но проценты все равно нужно платить. Если за 3-5 лет магазин не позволяет вернуть инвестиции, то смысла в его сохранении нет. По оценке главы ТЦ, банки могли бы пойти навстречу предпринимателям и снизить проценты на определенный период или вовсе не взимать их.
В то же время Пярнитс одобрительно высказался по поводу действия банков, которые договорились не менять условия договора в случае, кода предприниматель запрашивает отпуск по кредитным платежам.
В настоящее время Ülemiste взимает арендную плату только с арендаторов, которые продолжают свою деятельность.
По этой причине по состоянию на конец апреля торговый центр потерял порядка миллиона евро. По словам Пярнитса, этот миллион еще цветочки по сравнению с тем, что будет в конце года, когда произойдет переоценка недвижимости Ülemiste. «Если стоимость упадет слишком сильно, нам придется доплатить банку. Чем больше усугубляется экономическая ситуация, тем больше обесценивается недвижимость», - сказал он.
Пярнитс призывает власти задуматься об агрессивном запуске экономики. Его главный упрек в том, что решение о закрытии торговых центров принималось без привлечения эксперта из данной сферы. «Я вижу, что решения принимались без помощи экспертов. Решения принимают политики, ученые и врачи, которые мало что понимают в реальной экономике», - сказал он.
По словам главы ТЦ Ülemiste, сейчас самое время для запуска экономической жизни Эстонии, потому что с ростом безработицы люди нуждаются в большей поддержке, а чем меньше предприятия, тем меньше будет экспорт. «И закончится все это обвалом эстонской экономики. Чем дольше мы сдерживаем экономику, тем больше предприятий обанкротится. Что окажет на жизни людей непосредственное влияние», - подытожил он.