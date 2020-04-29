Глава Ülemiste: решение закрыть торговые центры было неправильным

По мнению Пярнитса, нынешний кризис может иметь более печальные последствия, чем в 2007 году, поэтому правительству следует как можно скорее снять ограничительные меры.

В первую очередь это необходимо для того, чтобы предприятия, включая ставший за последние 16 лет крупнейшим торговым центром Эстонии, не достигли нулевой точки, чтобы не пришлось все строить с самого начала.

Власти готовы открыть двери торговых центров в первой половине мая. Называлась даже возможная дата — 11 мая. Но это будет возможно лишь в том случае, если распространение вируса будет взято под контроль, а число зараженных будет стабильно снижаться. «Уже можно снять ограничения с кинотеатров, спа и прочих малых предприятий. Также следует возобновить работу в младших классах школ и дошкольных учреждениях, чтобы родители могли вернуть к работе», - сказал Пярнитс.

«Если мама с папой останутся без работы, что станет с ребенком?» - вопрошает он в атриуме опустевшего Ülemiste. Пярнитс убежден, что решение властей закрыть торговые центры было неправильным, поэтому их следует в срочном порядке открыть. В противном случае будет иметь место эффект домино, последствия которого будут более существенными и долгосрочными, чем непосредственно от самого коронавируса. По состоянию на сегодняшний день в Эстонии скончались 50 человек.

Сам Пярнитс находится в группе риска, поскольку некогда имел проблемы с легкими. Даже небольшое физическое усилие уже сказывается на его дыхании. «В целом все хорошо, но мне следует быть осторожным, - говорит он. – Смерть — это трагедия. В первую очередь для узкого круга людей. Для общества в смерти нет ничего особенного. В Эстонии ежедневно по разным причинам умирает 44 человека, но никто об этом не пишет».

По его оценке, в нынешней ситуации надо думать шире и больше – с позиции общества, а индивидуума. «Если на одну чашу весов поставить связанную с потерей 90-летнего человека трагедию, а на другую, что принятием этой смерти я теоретически спасаю благосостояние одной семьи, то это вполне адекватное мышление», - говорит он и добавляет, что сейчас много говорят о кризисе в сфере здоровья и медицины, но при длительном удушении экономики возникнут новые проблемы. «И это лишь малая часть. Социальный кризис, духовный – все это рано или поздно наступит», - считает он.

Если говорить о закрытом более месяца торговом центре Ülemiste, который обычно посещало около 10 000 человек в день, жизнь в нем практически остановилась. «Открыт лишь вход со стороны парковки, откуда люди могут попасть в продуктовый магазин и аптеку», - говорит он. Из 230 магазинов сейчас открыты лишь 15.