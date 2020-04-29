Ср, 29.04.2020
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Синдзо Абэ: Игры будет нельзя проводить в 2021 году, если не одолеть пандемию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

ФОТО: Yoshitaka Sugawara/AP

 Олимпиаду в 2021 году в Токио провести будет нельзя, если не одолеть пандемию коронавируса, заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на слушаниях в нижней палате японского парламента.

"Мы хотели бы в полной мере провести Олимпиаду так, чтобы спортсмены и зрители смогли спокойно в ней участвовать. Но это будет невозможно, если (с вирусом) не удастся справиться", - сказал Абэ, отвечая на вопросы законодателей.

По словам премьера, в этом смысле "большое значение будет иметь" создание лекарства и вакцины против коронавируса.

Как заявил в опубликованном накануне интервью изданию Nikkan Sports News глава оргкомитета Олимпиады 2020 года Ёсиро Мори, игры в Токио придется отменить, если не удастся победить пандемию коронавируса COVID-19 в 2021 году.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса, было принято решение перенести их на июнь 2021 года.

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