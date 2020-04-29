В США COVID-19 унес больше жизней, чем Первая мировая, вьетнамская или корейская войны

Согласно проведенному мониторингу, на утро среды жертвами коронавируса нового типа стали 58 365 американских граждан. Это число оказалось выше безвозвратных потерь США во Вьетнаме, которые, по официальным данным, составили 58 220 человек. Также число жертв эпидемии уже превысило потери в Корейской войне (36,5 тысячи американцев), и в Первой мировой (53,4 тысячи).

Все эти смерти приходятся на период с 6 февраля, когда в Калифорнии от COVID-19 скончалась 57-летняя женщина. Отмечается, что если участие США во Вьетнамской войне продолжалось больше десяти лет, то сравнимая по числу жертв эпидемия коронавируса началась менее трех месяцев назад. При этом уровень смертности от пандемии выше: он составляет 17,6 погибших на каждые 100 тысяч жителей, тогда как в наиболее кровопролитный для США период войны во Вьетнаме (1968 год) аналогичный показатель составлял 8,5 смертей на каждые 100 тысяч граждан США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. По количеству заразившихся США значительно опережают любую другую страну мира - в Испании, которая находится на втором месте по количеству выявленных случаев, их насчитывается около 232 тысяч.

Президент США Дональд Трамп объяснил столь большое число выявленных случаев заражения хорошо работающей системой тестирования инфекции. «Наша система тестирования - лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, поэтому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше», - отметил он в Twitter.

На встрече с владельцами малого бизнеса, которые воспользовались федеральной антикризисной программой кредитования, президент также предположил, что худшие дни пандемии коронавируса уже позади, отмечает «Голос Америки».

«В то время как наша страна сражается с этим ужасным бедствием, мы продолжаем молиться за жертв [эпидемии] и за американцев, которые оплакивают умерших близких, - сказал Трамп в начале выступления в Восточном зале Белого дома. - Мы все страдаем, как один, но мы победим, мы вернемся и вернемся сильными». По его словам, американцы «с нетерпением ждут безопасного и быстрого восстановления нашей страны».

Ограничительные меры, введенные для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, наносят серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов. По словам старшего советника Трампа Кевина Хассетта, безработица может достичь уровня 16-20% уже в июне. На этом фоне хозяин Белого дома 27 апреля рекомендовал губернаторам штатов отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.