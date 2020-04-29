Авиакомпания airBaltic продлила срок бесплатного изменения даты бронирований

Об этом в пресс-релизе сообщил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс. «Мы планируем возобновить полеты, как только будут отменены ограничения на поездки. Наши предложения обеспечивают пассажирам столь необходимую гибкость и позволяют без лишних хлопот спланировать свое следующее путешествие», - пояснил Гаусс.

По его словам, это временное предложение действительно для всех новых бронирований на полеты airBaltic, сделанных в период с 10 марта по 31 мая 2020 года. Пассажиры могут перерегистрировать бесплатно свои билеты на новую дату полета. Допускается только одно изменение даты.