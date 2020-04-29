Комитет Победы обратился к жителям Эстонии

Приближается дата, которая каждый год у многих из нас вызывает два противоположных по эмоциям чувства. Чувство радости и гордости за победу наших дедов и отцов над величайшим злом на земле – фашизмом. И вместе с этим чувством возникает чувство горести и скорби по многомиллионным жертвам, которыми оплачена эта победа. Поэтому традиционно в этот день многие люди по многолетней традиции идут к местам воинских захоронений, чтобы отдать долг памяти тем кто ценой своей жизни предоставил нам право жить.

К сожалению, сегодня мы столкнулись с проблемой мирового масштаба – пандемией коронавируса – опасного инфекционного заболевания, от которого ещё нет лекарств и чётко выработанных медицинских методик лечения. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сохраняющейся в Эстонии, Комитет Победы, образованный из представителей ветеранских и общественных организаций Эстонии, обращается ко всем жителям страны с просьбой в этом году воздержаться от посещения кладбищ и воинских захоронений, а также не проводить шествие Бессмертного полка. Будет крайне неразумно и безрассудно ставить под угрозу свою жизнь и жизни других людей ради исполнения определённого, пусть даже и очень значимого для многих из нас, ритуала. Почтить и поздравить живущих с нами ветеранов мы сможем персонально или перечислив определённую сумму на счета благотворительных фондов, открытых для помощи ветеранам. А почтить память погибших на войне и уже ушедших от нас ветеранов мы сможем дома, установив портрет дорогого для нас человека на столе или на подоконнике, зажжём свечу и молча помянем их светлые души.