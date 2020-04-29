МИД Финляндии: границу с Эстонией сначала откроют для работников, а потом для туристов

Финское правительство начнет обсуждать возможность открытия границы с Эстонией в ближайшее воскресенье, и если решение смягчить ограничения будет принято, то новые правила вступят в силу в течение нескольких дней, однако все ограничения сразу отменять не будут, передает Rus.ERR .

«Возможно, будут еще какие-то требования - к средствам защиты, числу пассажиров, смогут ли паромы ходить с полной загрузкой. Возможно и так, что ездить разрешат работникам, а туристам пока нет. По всем этим вопросам решения пока нет», - сказал Хаависто, добавив, что если какие-то ограничения останутся в силе, то пограничники должны быть готовы к контролю, поэтому точно потребуется несколько дней.