Авиакомпания Wizz Air откроет два новых направления из Таллинна

Ранее в авиакомпании заявляли, что планируют с середины мая возобновить полеты в Киев и Кутаиси.

«Это отличная новость в нынешних условиях, которая показывает, что авиакомпании хотят вернуться на маршруты и верят в восстановление эстонского рынка. Украина - это большой и растущий рынок, и новые направления открывают для нас дополнительные возможности в бизнесе и туризме. Конечно, при открытии новых маршрутов необходимо учитывать прекращение чрезвычайных положений, открытие государственных границ и рекомендации стран для поездок, но лед тронулся, и мы верим в постепенное восстановление рейсов», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

"На сегодняшний день полеты из Таллинна осуществляются только во Франкфурт, Минск и Хельсинки, о возобновлении других маршрутов авиакомпании пока официально не сообщали", - прокомментировали в пресс-службе Таллиннского аэропорта.