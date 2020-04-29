Март Хельме решил создать самостоятельную погранохрану

В задачи погранохраны по-прежнему будут входить охрана, защиты и контроль границ, пресечение незаконной миграции, спасательные работы на море и внутренних водоемах, спасательные авиаоперации на суше, выявление и ликвидация морского загрязнения и развитие сферы.

«Создавая самостоятельную погранохрану, мы обеспечим готовность к кризисам и целостное управление сферой, - сказал Хельме и добавил, что целью является укрепление погранохраны. - Нынешнее чрезвычайное положение также показывает, что погранохрана должна находиться на передовой и быть способной вне зависимости от кризиса исполнять все свои задачи».

По словам министра, PPA крайне успешно справился со своими задачами в текущем кризисе в сотрудничестве с партнерами, но следует укрепить способность PPA самостоятельно действовать в кризисных ситуациях.

По словам Хельме, укрепление погранохраны наряду с созданием самостоятельной структуры управления будет включать также создание кризисного резерва полиции и погранохраны, приобретение дополнительного снаряжения, дополнительную подготовку и благоустройство восточной границы.

«Подразделением погранохраны будет руководить заместитель гендиректора в сфере погранохраны, - сказал гендиректор PPA Эльмар Вахер. - По предварительным планам, к созданию подразделения погранохраны приступят в течение ближайшего месяца. Прежде всего нужно изменить утвержденный распоряжением министра внутренних дел устав департамента полиции и погранохраны, а также состав служебных мест».