НХЛ может начать следующий сезон в декабре

«Идея отсрочки начала следующего сезона до декабря обсуждалась НХЛ с клубами, это подтвердили многочисленные источники. Лига все еще надеется провести полноценный сезон с 82 играми, даже если придется начать в декабре.

Это означает отмену Матча звезд и бай-вика, сокращение перерыва на рождественские каникулы, создание плотного календаря. В результате регулярный чемпионат закончится в мае, а плей-офф – в июле.

Есть две причины, по которым лига рассматривает этот вариант.

Время, необходимое для завершения сезона-2019/20 (если он вообще возобновится). Несколько руководителей команд, с которыми я разговаривал на прошлой неделе, сказали, что лига не против проведения матчей в сентябре или даже октябре, чтобы завершить плей-офф в нынешнем сезоне. После этого потребуется некоторая форма межсезонья, пусть и в усеченном формате, прежде чем можно будет начать новый сезон.

Многие команды хотят, чтобы болельщики вернулись на арены, прежде чем они начнут играть в следующем сезоне. Можно попробовать завершить сезон-2019/20 без болельщиков, потому что 85 процентов матчей регулярного чемпионата было сыграно и деньги уже заработаны. Но большинство команд не хотят даже думать о том, чтобы начать следующий сезон без фанатов на арене.