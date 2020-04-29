В Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Так, за сутки поправились 6399 человек. Это самый высокий показатель с момента начала распространения коронавируса в Испании. Общее число выздоровевших - почти 109 000 человек.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировали смерть 325 человек с коронавирусом. Это несколько выше показателей за вторник (301). Тем не менее, уже шестой день подряд в стране количество летальных исходов не превышает отметку в 400. В общей сложности, COVID-19 привел к смерти 24 275 жителей Испании.

В целом, за все время на испанской территории выявили почти 213 тыс. случаев заражения коронавирусом.