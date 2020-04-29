В пярнуском доме призрения коронавирус выявлен у 17 человек

У 17 из 28 протестированных клиентов и сотрудников принадлежащего городу Пярну дома призрения Таммисте выявили возбудитель COVID-19 коронавирус, сообщил BNS пресс-секретарь горуправы.

Во вторник в одном из зданий дома призрения было решено провести тестирование после того, как из него в больницу забрали двух человек с симптомами заболевания. В среду утром выяснилось, что 17 из 28 жильцов и сотрудников заражены вирусом.

13 зараженных — клиенты, а четверо — сотрудники. Зараженных сотрудников без внешних симптомов заболевания отправили домой в карантин. Их замещают сотрудники с отрицательными результатами анализов.

Сегодня всех клиентов осмотрят и при необходимости госпитализируют. Здоровые и больные клиенты изолированы. В здании, ставшем очагом инфекции, работают новые сотрудники, использующие защитные средства высшего класса.

В среду утром кризисная комиссия города Пярну, в заседании которой участвовали также представители Департамента здоровья и Спасательного департамента, решила, что работников должны доставлять домой и на работу социальным транспортом, чтобы свести их контакты к минимуму. Комиссия пересмотрела защитные меры и ужесточила их. В четверг пройдет массовое тестирование во всех остальных домах дома призрения.