Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1677 тестов на вирус COVID-19, из которых девять проб, то есть 0,5% показали положительный результат.

Сегодня также стало известно, что в пярнуском доме призрения коронавирус выявлен у 17 человек

Премьер-министр Юри Ратас (ЦП) недоволен работой Департамента здоровья в кризисное время и планирует при первой возможности что-то с этим сделать.

Как сообщил на очередной пресс-конференции Михаил Кылварт, Таллинн пока повременит с открытием уличных тренажерных площадок.

В Кассе страхования от безработицы сообщили, что из выделенных ведомству 250 млн евро потрачено только 25.

Если вы мечтали стать ресторатором и вашу мечту не погубил кризис, сейчас самое время ее осуществить, пока цены это позволяют.

Если ситуация будет стабильной и число зараженных не станет расти, то на следующей неделе правительство рассмотрит вопрос об открытии торговых центров. По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, торговые центры могут открыться 11 мая.

Смягчение ограничений и постепенное восстановление планового лечения коснулось и стоматологических клиник. Теперь попасть к зубному врачу может каждый… если у него есть лишние деньги.

По словам президента Союза врачей Яана Сютта, ношение масок не должно становиться в Эстонии обязательным, поскольку отсутствуют научные данные об эффективности этой меры.

Отсутствие туристов и введенные в рамках чрезвычайного положения ограничения вынуждают рестораны в Старом городе Таллинна снижать цены для привлечения местных клиентов.

Родственник умершего недавно человека нашел в его квартире, расположенной в Харьюмаа, целый арсенал незаконно хранящегося оружия и сообщил об этом в полицию.

По словам владелицы сети кинотеатров Cinamon Татьяны Толстой, в настоящее время проводится минимизация расходов, чтобы выжить. Однако в ситуации, когда доходов нет, расходы продолжают расти.

По мнению руководителя торгового центра Ülemiste гуйдо Пярнитса, нынешний кризис может иметь более печальные последствия, чем в 2007 году, поэтому правительству следует как можно скорее снять ограничительные меры и открыть торговые центры.

В США COVID-19 унес больше жизней, чем Первая мировая, вьетнамская или корейская войны.

Финляндия будет снимать ограничения на сообщение с Эстонией постепенно, и в случае принятия соответствующего решения оно в первую очередь коснется работающих в Финляндии жителей Эстонии, и только потом всех остальных, сообщил в интервью радионовостям ERR министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Энтузиасты сферы образования, которые участвовали в дебатах на тему потребностей образования в будущем, в числе прочего указали на то, что нужно отказаться от рабочих тетрадей, больше вовлекать людей с практическим опытом в учебную работу и больше поддерживать индивидуальность детей.

Глава МВД Март Хельме решил создать в составе Департамента полиции и погранохраны (PPA) самостоятельную погранохрану, которая наряду с выполнением прежних задач будет также обеспечивать готовность к кризисным ситуациям.