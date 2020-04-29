Дебаты на тему образования: от рабочих тетрадей нужно отказаться

На этой неделе, в рамках MATIK-вебинаров обсуждается потребность интегрированного обучения, а также показываются практические возможности MATIK-средств обучения и их использование на уроках в школе. MATIK (STEAM) обозначает практическое обучение, основанное на пяти сферах, т.е. на объединении математики, науки, технологии, инженерии и творчества.

В первый день вебинара, на дебатах о необходимости MATIK-обучения, представитель образовательного фонда Heategu и основатель фирмы по разработке программного обеспечения Insly Ристо Россар сказал, что сегодняшняя система образования является безумной тратой времени и есть много возможностей для повышения ее эффективности. «Если дать выбирать детям, открыть рабочую тетрадь или выполнить задания по программированию, они несомненно выберут последнее», - сказал Россар, который преподавал в школах программирование. «Рабочие тетради можно было бы вообще запретить, таким образом у учителей освободилось бы много времени для того, чтобы заняться чем-то другим, потому что ответы на задания, находящиеся в интернет-среде, проверяются автоматически».

Исполнительный директор компании Insplay, которая занимается поставкой развивающих игр, Андрес Сирель сказал, что диги-смекалка и творчество будут очень важны, для того чтобы справиться в будущем. Сирель видит на примере двух своих дочерей, что учебная среда могла бы быть намного более творческой, можно было бы ставить больше экспериментов и выполнять практических заданий, в коорых дети могли бы сами придумывать решения. «В школах мог бы быть свой MATIK-ментор, который имел бы поддержку администрации и был бы инициатором использования экспериментов и практических методов обучения и развития интегрирования учебных программ», - сказал Сирель.

Руководитель проекта мониторинга Инновационного центра HITSA Марит Дремлюга-Тельк сказала, что для того чтобы укрепить более широкое использование MATIK-методов, одним из важных показателей направления обязательно должно быть развитие учебной программы, которую нужно составлять смелее и быстрее, привлекая различные стороны. «Очень много зависит от настроя и отношения школы. Уже есть много школ, которые не используют классический подход, а готовы экспериментировать, - сказала Дремлюга-Тельк. - Если бы такое отношение к MATIK набирало обороты, мы могли бы стать очень успешными в подготовке успешных людей будущего».

Соучредитель и исполнительный директор творческого акселератора для детей VIVITA Мари-Лийз Линд сказала, что обычные уроки по 45 минут могли бы вообще исчезнуть, и на их место прийти тематические дни или тематические недели. Это дало бы детям возможность глубже погрузиться в одну тему и начать создавать связи между темами, объяснила Линд. «Важно также изменить систему образования так, чтобы она поддерживала индивидуальный образовательный путь каждого ребенка, - сказала она. - Сейчас период домашнего обучения показал, что на самом деле изменения можно реализовать очень быстро, мы видим, что учиться можно иначе, чем мы учились раньше».

По словам главного специалиста отдела общего образования Министерства образования Имби Хенно, анализы PISA показывают, что творчество и критическое мышление детей не так хорошо развиты, как могли бы, а это может быть причиной того, что недостаточно людей продолжают обучение по инженерным специальностям и точным наукам. Она добавила, что индивидуализация обучения является сейчас приоритетом Министерства образования.

В полном объеме вебинар, который прошел во вторник, на эстонском языке можно посмотреть здесь. Кроме того, участники вебинара также смогли увидеть эксперимент строительства моста из кубиков LEGO, который показал необычную устойчивость конструкции, казавшейся на первый взгляд хрупкой.