ФОТО ⟩ В Каламая продается превосходная квартира в стиле лофт

Находящаяся на втором этаже пятиэтажного дома стильная и яркая квартира площадью всего 32,5 квадратных метров выставлена на продажу за 128 000 евро.

В квартире с очень удачной планировкой есть прихожая, комната, кухня, ванная и балкон с чудесным видом. На крыше дома расположены террасы общего пользования, а в гараже - специальные места для велосипедов. В цену квартиры входит вся изображенная на фотографиях мебель и предметы декора.