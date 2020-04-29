Ср, 29.04.2020
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ФОТО ⟩ В Каламая продается превосходная квартира в стиле лофт

Korter Kalamajas.

ФОТО: KV.EE

В жилом комплексе Volta Loftid выставлена на продажу эффектная квартира, пишет Kodustiil. 

Находящаяся на втором этаже пятиэтажного дома стильная и яркая квартира площадью всего 32,5 квадратных метров выставлена на продажу за 128 000 евро. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

В квартире с очень удачной планировкой есть прихожая, комната, кухня, ванная и балкон с чудесным видом. На крыше дома расположены террасы общего пользования, а в гараже - специальные места для велосипедов. В цену квартиры входит вся изображенная на фотографиях мебель и предметы декора. 

Квартира в Каламая. 

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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