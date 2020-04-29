Открылась продажа билетов на паромы до Хийумаа и Сааремаа до 3 января 2021 года

Судоходная компания TS Laevad, оперирующая паромным сообщением между материком и крупными островами, открыла продажу билетов на линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа до 3 января будущего года, с Департаментом шоссейных дорог договорено, что при необходимости в мае могут быть добавлены дополнительные рейсы.

Член правления и руководитель сферы обслуживания TS Laevad Аве Метсла поприветствовала решение правительства о смягчении ограничений на передвижение между материком и крупными островами уже с 4 мая, и их полном снятии, начиная я 18 мая: «Долгая разлука с родственниками, хорошая майская погода и наступающее лето манят людей на природу и на острова. Мы открыли продажу билетов до начала следующего года и призываем людей заранее планировать свои поездки и приобретать билеты».

«В период с 4 по 17 мая мы продолжим ходить по графику чрезвычайного положения, если продажа билетов увеличится, то по договоренности с Департаментом шоссейных дорог и представителями островов мы готовы оперативно добавить дополнительные отправки», - отметила Метсла.

Со своей стороны компания провела подготовительные работы, чтобы паромное сообщение было безопасным как для пассажиров, так и для членов команд.