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Открылась продажа билетов на паромы до Хийумаа и Сааремаа до 3 января 2021 года

На фото паром "Тийу" в порту Хельтермаа.

ФОТО: Маргус Ансу

Исходя из плана завершить чрезвычайное положение с 18 мая, предприятие  TS Laevad предложило Департаменту шоссейных дорог восстановить оговоренные графики на обеих линиях, сообщил BNS.

Судоходная компания TS Laevad, оперирующая паромным сообщением между материком и крупными островами, открыла продажу билетов на линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа до 3 января будущего года, с Департаментом шоссейных дорог договорено, что при необходимости в мае могут быть добавлены дополнительные рейсы.

Член правления и руководитель сферы обслуживания TS Laevad Аве Метсла поприветствовала решение правительства о смягчении ограничений на передвижение между материком и крупными островами уже с 4 мая, и их полном снятии, начиная я 18 мая: «Долгая разлука с родственниками, хорошая майская погода и наступающее лето манят людей на природу и на острова. Мы открыли продажу билетов до начала следующего года и призываем людей заранее планировать свои поездки и приобретать билеты».

«В период с 4 по 17 мая мы продолжим ходить по графику чрезвычайного положения, если продажа билетов увеличится, то по договоренности с Департаментом шоссейных дорог и представителями островов мы готовы оперативно добавить дополнительные отправки», - отметила Метсла.

Со своей стороны компания провела подготовительные работы, чтобы паромное сообщение было безопасным как для пассажиров, так и для членов команд.

Все пассажиры могут купить билеты бесконтактно на сайте praamid.ee, на паромах установлены дезинфицирующие средства, уборка различных поверхностей и помещений проводится чаще. Салоны для пассажиров сейчас закрыты и TS Laevad просит людей пока оставаться в своих машинах, но идет и подготовка салонов, чтобы допустить пассажиров внутрь.

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