В Маарду разрешат тренироваться на стадионах в группе до десяти человек

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, правительство Эстонии дало четкий сигнал обществу о том, что пришло время постепенно ослаблять требования. «Смягчение ограничений, несомненно, очень важно для благополучия и душевного здоровья людей. Постепенное открытие стадионов даст многим людям возможность возобновить занятия оздоровительным спортом и безопасно социализироваться с единомышленниками, - считает мэр. - При этом очень важно сохранять бдительность и соблюдать правило 2+2», - добавил Архипов.

Проведение тренировок на стадионе возможно при условии, что участников в группе не более десяти человек. При организации мероприятия необходимо также придерживаться дистанции между участниками в два метра и рассеять членов группы, также при комплектации групп необходимо считаться с возрастом участников. Используемый спортивный инвентарь необходимо дезинфицировать – ответственное лицо или тренер должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.