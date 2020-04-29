Дикие животные все ближе к городу? Прогулка с детьми обернулась встречей с медведем

В понедельник вечером около 21 часа женщинами с двумя детьми во время прогулки заметили в Раквере на тропе здоровья Палермо медвежонка.
Местная жительница рассказала Virumaa Teataja, что они шли по асфальтированной дороге, а потом повернули на тропу и примерно через сто метров из кустов вышел медвежонок.
«Ростом он был на уровне моего колена», - описывает она животное. Дети-подростки сразу пустились в бегство, чтобы быстрее выбраться из леса. Страх, что мать-медведица где-то поблизости, был большим. «Дома, конечно, пришло осознание, что следовало спокойно удалиться, но в такие моменты подобные вещи на ум не приходят», - рассказала она. В то же время в Палермо было так много гуляющих людей и дома семья решила, что в любом случае об этом инциденте надо рассказать.
Руководитель Раквереского клуба охотников Яан Виллак сказал, что количество медведей в Ляэне-Вирумаа в последнее время выросло и проблемой надо заниматься, особенно, если они уже передвигаются вблизи города.