Президент Керсти Кальюлайд не провозгласила поправки к законам о спасении и оружии

«Я не провозглашаю этот закон, поскольку он противоречит Конституции Эстонии», - сказала Керсти Кальюлайд.

По ее словам, речь не идет о законе, предназначенном для регулирования кризиса или снижения его влияния, закон был инициирован в парламенте еще в конце прошлого года.

Президент сказала, что заранее уже говорила с руководством всех фракций и обсудила возможные противоречия с Конституцией: «Конституции противоречит та часть закона, в которой в рамках производства по информации о беде в кризисной ситуации дается право доступа к данным инфосистемы здоровья о том, оказывалась ли, где и когда какому-то человеку в кризисной ситуации врачебная помощь или медицинская услуга».

Это означает, что, по сути, третье лицо может запросить по кризисному телефону 1247 информацию о том, помещен ли какой-то человек во время кризиса в какую-то больницу Эстонии. Президент подчеркнула, что защита личных данных входит в число основных прав и свобод человека.

Поэтому крайне важно, чтобы люди сами могли максимально решать, у кого есть доступ к их данным. Президент понимает необходимость обработки таких данных в определенных ситуациях, но это должно согласовываться с Конституцией.

Например, в законе четко не определено, в каких ситуациях и кому такие данные могут быть сообщены по кризисному телефону, а также то, как идентифицируется человек, которому эти данные выдаются.

15 апреля Рийгикогу принял закон о внесении поправок к законам о спасении и оружии, который связан с запуском кризисной линии 1247, привлечения добровольных спасателей, а также уточняет задачи Спасательного департамента и Закона об оружии.

И хотя кризисная телефонная линия работает уже какое-то время, поправками к закону поставщику услуги, в том числе добровольцам, хотели предоставить доступ к личным данным людей. Использование базы данных Департамента государственной инфосистемы объяснили целью защитить жизни, здоровье и имущество людей, чтобы изучать их личные данные, тем самым получая возможность как можно быстрее предоставлять им помощь. Также поправки к Закону о спасении дают работникам кризисной линии право запрашивать в инфосистеме данные о здоровье, чтобы получить информацию о том, оказывалась ли, где и когда медицинская помощь пострадавшему в кризисной ситуации?

Насколько известно, право доступа к личным данным было изъято их Закона о помощниках полицейских и других законопроектов. В случае поправок к законам о спасении и оружии этого сделано не было.

Оппозиция была против изменений