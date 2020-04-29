Сегодня президент Керсти Кальюлайд не провозгласила поправки к законам о спасении и оружии, вернув их обратно в парламент, пишет Postimees.
«Я не провозглашаю этот закон, поскольку он противоречит Конституции Эстонии», - сказала Керсти Кальюлайд.
По ее словам, речь не идет о законе, предназначенном для регулирования кризиса или снижения его влияния, закон был инициирован в парламенте еще в конце прошлого года.
Президент сказала, что заранее уже говорила с руководством всех фракций и обсудила возможные противоречия с Конституцией: «Конституции противоречит та часть закона, в которой в рамках производства по информации о беде в кризисной ситуации дается право доступа к данным инфосистемы здоровья о том, оказывалась ли, где и когда какому-то человеку в кризисной ситуации врачебная помощь или медицинская услуга».
Это означает, что, по сути, третье лицо может запросить по кризисному телефону 1247 информацию о том, помещен ли какой-то человек во время кризиса в какую-то больницу Эстонии. Президент подчеркнула, что защита личных данных входит в число основных прав и свобод человека.
Поэтому крайне важно, чтобы люди сами могли максимально решать, у кого есть доступ к их данным. Президент понимает необходимость обработки таких данных в определенных ситуациях, но это должно согласовываться с Конституцией.
Например, в законе четко не определено, в каких ситуациях и кому такие данные могут быть сообщены по кризисному телефону, а также то, как идентифицируется человек, которому эти данные выдаются.
15 апреля Рийгикогу принял закон о внесении поправок к законам о спасении и оружии, который связан с запуском кризисной линии 1247, привлечения добровольных спасателей, а также уточняет задачи Спасательного департамента и Закона об оружии.
И хотя кризисная телефонная линия работает уже какое-то время, поправками к закону поставщику услуги, в том числе добровольцам, хотели предоставить доступ к личным данным людей. Использование базы данных Департамента государственной инфосистемы объяснили целью защитить жизни, здоровье и имущество людей, чтобы изучать их личные данные, тем самым получая возможность как можно быстрее предоставлять им помощь. Также поправки к Закону о спасении дают работникам кризисной линии право запрашивать в инфосистеме данные о здоровье, чтобы получить информацию о том, оказывалась ли, где и когда медицинская помощь пострадавшему в кризисной ситуации?
Насколько известно, право доступа к личным данным было изъято их Закона о помощниках полицейских и других законопроектов. В случае поправок к законам о спасении и оружии этого сделано не было.
Оппозиция была против изменений
Оппозиция просила президента не провозглашать закон, поскольку допуск работников кризисной линии, состоящих в основном из добровольцев, к данным о здоровье людей не обоснован. Достаточно просто позвонить, назвать свое имя и личный код, чтобы у работника кризисной линии появился доступ к деликатным личным данным. «Одобренное парламентом положение закона подрывает доверие к инфосистеме здоровья, не учитывает желание человека, кому он хочет передать свои данные о здоровье, в этом нет никакой надобности в нынешней кризисной ситуации и, что еще важнее, это противоречит основным правам человека, защищаемым Европейским постановлением о защите личных данных», - объяснили в обращении к президенту.