Есть вопросы? Жители Ласнамяэ смогут обратиться к старейшине по телефону

«Считаю важным, чтобы несмотря на разразившийся кризис жители района не теряли связь с управой и имели возможность обратиться к нам со своими вопросами или проблемами. Многие пишут нам на электронную почту или присылают свои вопросы через социальные сети, но остается и немало тех, кто не может или не умеет пользоваться этими каналами. Кроме того, существуют и такие темы, на которые человеку эмоционально легче говорить, чем писать. Поэтому в следующем месяце я постараюсь принять жителей района по телефону», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.