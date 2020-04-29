Есть вопросы? Жители Ласнамяэ смогут обратиться к старейшине по телефону

В четверг, 30 апреля старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет начнет отвечать на вопросы жителей по телефону, поскольку ввиду чрезвычайной ситуации прием горожан в привычном формате проходить не может.
«Считаю важным, чтобы несмотря на разразившийся кризис жители района не теряли связь с управой и имели возможность обратиться к нам со своими вопросами или проблемами. Многие пишут нам на электронную почту или присылают свои вопросы через социальные сети, но остается и немало тех, кто не может или не умеет пользоваться этими каналами. Кроме того, существуют и такие темы, на которые человеку эмоционально легче говорить, чем писать. Поэтому в следующем месяце я постараюсь принять жителей района по телефону», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
До объявления чрезвычайного положения жители района могли при необходимости записаться на прием и обсудить вопросы на личной встрече со старейшиной. Поскольку в нынешней ситуации количество вопросов у горожан не уменьшилось, а скорее увеличилось, с четверга все желающие могут получить ответы на свои вопросы, не приходя физически на прием к старейшине Ласнамяэ в управу.
По четвергам с 13 до 14 часов старейшина района Владимир Свет будет отвечать на звонки жителей по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.
Также задать свой вопрос можно написав на электронную почту управы Ласнамяэ lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 6457700 или отправив сообщение на странице управы в Facebook.