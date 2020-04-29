Недетские страсти: где взять денег на алименты и как прожить без них?

Как получить компенсацию по зарплате?

Компенсация выплачивается, если работодатель оказался в ситуации, которая соответствует, по крайней мере, двум условиям из трех:

- оборот или доход работодателя в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, снизился минимум на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;

- работодатель не может дать работу в согласованном объеме, по крайней мере, 30 процентам работников;

- работодатель снизил, по крайней мере, 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной зарплаты.

Работодатель должен соответствовать этим условиям по состоянию на тот месяц, за который он ходатайствует о компенсации заработной платы. С работниками должен быть заключен трудовой договор. Ходатайствовать о компенсации могут работодатели как частного, так и публичного сектора, независимо от размера предприятия. Компенсация выплачивается тем работникам, которым работодатель не может дать работу в согласованном объеме или если работодатель сократил им зарплату. Размер компенсации составляет 70% от средней заработной платы работника за календарный месяц.

Максимальный размер компенсации 1000 евро. Кроме того, работодатель должен платить работнику зарплату в размере не менее 150 евро (брутто). В общей сложности от Кассы страхования от безработицы и работодателя работник сможет получать не менее минимальной зарплаты, то есть 584 евро. Если из-за работы с частичной занятостью работник получал зарплату в размере меньше минимальной, то у него сохранится прежний доход.

У работника есть право получить компенсацию за два месяца в течение трехмесячного периода.

Касса страхования от безработицы с компенсации и работодатель с заработной платы платят социальный налог, страховой взнос по безработице и обязательные пенсионные взносы, а также подоходный налог. Заявление о компенсации в Кассу страхования от безработицы подает работодатель, а компенсация выплачивается напрямую работникам. Для этого работодатель подает в Кассу страхования от безработицы заявление за каждый календарный месяц отдельно после того, как работникам выплачена зарплата (минимально 150 евро). Если работодатель завершит с работником трудовые отношения по причине сокращения в том же календарном месяце, за который он ходатайствует о компенсации на зарплату, или в следующем месяце, то он должен будет вернуть Кассе по безработице полученную компенсацию.

Заявления о компенсации можно будет подавать на портале e-töötukassa в апреле. Дополнительную информацию можно получить по адресу tth@tootukassa.ee или по телефону 15501.