Недетские страсти: где взять денег на алименты и как прожить без них?

Кризис больно ударил по всем слоям населения, однако некоторые родители оказались в полном тупике. Как платить алименты, если ты остался без работы или тебе сократили зарплату, что делать, если один родитель платить не может, а второго тоже оставили без средств к существованию?
Известно, что около 30 000 родителям Эстонии официально (по решению суда) вменена обязанность платить алименты на содержание ребенка, растущего в другой семье. Нет смысла выяснять, по какой причине сын или дочь растет в разлуке с матерью или отцом, важнее понять, что делать в ситуации, когда обязанность содержать ребенка есть, а средств для этого не имеется. И мы не будем сейчас разбираться, по какой причине мать или отец не может заработать три сотни евро, чтобы накормить своего собственного ребенка – ситуации бывают разные, чаще всего после ухода из прежней семьи родитель создает новую, там тоже появляются дети, которых точно так же нужно кормить.
Мы говорим о ситуации, в которой не по собственной воле и вине оказалась вся страна: коронавирусная инфекция не только поставила под угрозу жизнь и здоровье людей, но с разбегу и без предупреждения вогнала нас в сильнейший экономический кризис.
Кувырок в коронабездну
Только с момента объявления чрезвычайной ситуации (12 марта) на учет в Кассе страхования от безработицы встали около 10 000 новых безработных. Согласно официальной статистике, каждую неделю в кассу обращаются от 2500 до 3500 людей, оставшихся без работы, а значит, средств к существованию. По состоянию на середину апреля около полусотни предприятий сообщили о коллективных сокращениях. Пока не очень понятно, сколько человек еще потеряют работу, зато известно, что о компенсации зарплаты за март попросили 5659 предприятий, которые сократили зарплаты своим работникам, и 30 739 человек, пусть с задержкой, но выплатили хотя бы 70 процентов от заработной платы. Общая сумма компенсации составила 24 537 505 евро.
Теперь добавим сюда тех, кто заболел или должен был ухаживать за заболевшим родственником, а потому был вынужден открыл больничный лист. Сидеть на больничном придется не меньше месяца, а выплаты по больничным задержались, поэтому главе Больничной кассы Райну Лаане пришлось смиренно высказывать слова благодарности людям, которые терпеливо ждут переводов, тут добавим от себя, а не разнесли Кассу в пух и прах, потому что законы-законами и есть нужно каждый день.
Бег по замкнутому кругу
Вся эта ситуация пребольно ударила и по родителям, которые растят ребенка в одиночестве или обязаны платить алименты. И до того много гневных вопросов звучало по поводу определенной государством минимальной ставки алиментов – оба родители должны тратить на ребенка не меньше минимальной зарплаты. Делим нынешнюю минималку пополам и получается, что каждый родитель обязан внести по 292 евро., Родители, обремененные обязанностью кормить, напоминают, что хорошо, если речь идет об одном ребенке, а если их двое, или трое, или четверо? В последнем случае речь идет о сумме более 1000 евро, что для многих и в хорошие времена было неподъемным.
Но еще раз, оставим в покое этическую сторону дела. Говорим только о практической.
Итак, была семья, которая распалась. Суд определил, что родитель, ушедший строить новую жизнь, обязан каждый месяц платить на содержание своего ребенка 292 евро (Половина от минимальной ставки оплаты труда, которая в 2020 году составляет 584 евро). Но тут случился кризис. Условно: отец, имеющий на руках судебное решение, обязан платить на содержание своего сына, проживающего с бывшей супругой, 292 евро в месяц. Где взять эти деньги, непонятно, поскольку все произошло внезапно: еще вчера кричали, что у нас самая растущая из всех растущих экономик, а сегодня предприятия закрываются, работников сокращают, зарплаты сокращают и говорят, что это только начало.
Куда бежать первым делом? К судебному исполнителю? «Договориться о чем-то с судебными исполнителями невозможно, - объяснил руководитель и собственник юридического бюро Invictus Юри Асари. - Они не вершат правосудия, а только выполняют вступившие в силу решения суда. Поэтому приостановить выплату алиментов можно, только договорившись с взыскателем». То есть, суд назначил, суду и менять. Или говорить с бывшим супругом и пытаться сообща найти выход из ситуации. Но получится ли?
Юрист напомнил, что в трудной ситуации оказались не только отцы, но и матери, с которыми проживают дети. Матерей точно так же сокращают, им уменьшают зарплаты и задерживают выплаты по больничным листам. Поэтому в этой ситуации нельзя перекладывать проблему друг на друга: «Независимо от чрезвычайного положения дети должны питаться и их необходимо обеспечить всем жизненно необходимым».
Каков же выход? Их немного. Первый – работодатель принимает решение об обращении в Кассу страхования от безработицы: «В таком случае можно получить компенсацию, которая обеспечит доход работникам и поможет работодателям пережить временные трудности, чтобы не нужно было ни сокращать работников, ни прекращать деятельность полностью».
Второй выход – изменение размера алиментов: «Разумеется, есть возможность обратиться в суд с требованием уменьшения алиментов. Юридическим основанием в этом случае является ст. 497 Гражданско-процессуального кодекса (изменение размера алиментов), на основании которой в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для требования о выплате алиментов, каждая из сторон может требовать изменения размера алиментов в исковом производстве». Этот путь требует времени. Возможно, плательщик алиментов на какое-то время, пока идет судебное разбирательство, получит передышку, а после наверстает упущенное, но что в такой ситуации делать второму родителю, рядом с которым находится ребенок, которого нужно кормить и обеспечивать всем самым необходимым? Получается замкнутый круг, разорвать который может только государство.
На 70% выше потребностей
Теперь то, что касается самой суммы минимальных алиментов, о которой сейчас говорят даже больше, чем прежде. В феврале этого года Министерство юстиции получило результаты самого последнего исследования о финансовых потребностях ребенка. «В нем указывается, что за последние годы минимальная оплата труда значительно выросла, в связи с чем размер алиментов стал на 70% выше реальных потребностей ребенка, - объяснил Юри Асари. - Исследование показало, что средний расход на ребенка в настоящее время составляет 343 евро в месяц, которые должны поровну делиться между отцом и матерью (по 172 евро). В то же время, по нынешним правилам, минимальный размер алиментов составляет 292 евро в месяц (половина минимальной оплаты труда)».
Обратившиеся в редакцию Rus.Postimees родители-алиментщики напоминают, что вопрос справедливости минимальной ставки алиментов действительно поднимается очень давно: «Привязка алиментов к минимальной заработной плате произошла в 2010 году, когда вступила в силу новая редакция Закона о семье. В 2013 году провели новое исследование, чтобы определить, какая сумма достаточна для обеспечения ребенка». На тот момент минималка составляла 290 евро, то есть минимальная ставка алиментов не превышала 145, что, по мнению экспертов, полностью отвечало реальности.
С тех пор ситуация с минимальной заработной платой изменилась, в этом году она составляет без малого 600 евро. Новые исследования утверждают, что ребенок прекрасно выживет, если каждый из родителей по разным оценкам заплатит по 172 или 194 евро. Сегодня, напомним, минимальная ставка алиментов составляет 292 евро. Или, как отметила обратившаяся в редакцию мать мужчины, обязанного платить алименты: «На одного 292 евро, на двоих - 584, на троих - 876, а на четверых – 1168 евро в месяц. Где такие зарплаты в Эстонии? Почему алименты привязаны к минимальной заработной плате? Даже в Швеции ребенку до семи лет выплачивают 150 евро, а у нас? Что делать отцам, которые не всегда бывают виноваты в распаде семей и почему такая несправедливость? Дети ходят в детский сад, получают дотации, бесплатное питание и прочее. Алименты скоро будут больше, чем зарплаты. Очень хочется верить, что все же будет пересмотрен Закон об алиментах, исходя из наших зарплат и жизненных реалий. Когда дело сдвинется с мертвой точки?»
На последний вопрос пока ответа нет, поскольку Минюст получил результаты новых исследований только в феврале, тему эту обсуждают, но сегодня есть дела поважнее. Поэтому возвращаемся к основному вопросу: как государство может помочь оставшимся без средств к существованию родителям, чтобы они не только выжили сами и накормили детей, с которыми проживают, но и заплатили алименты. Его мы адресовали Министерству социальных дел.
Однако пресс-секретарь Министерства социальных дел Анна Тислер была вынуждена признать, что пакетом помощи не предусмотрено мер, предназначенных непосредственно для алиментщиков: «Но у Кассы страхования от безработицы есть меры на случай, если работодатель был вынужден сократить зарплату как минимум у 30% работников на 30% или до уровня минимальной зарплаты, или же если он не может предоставить работу 30% работников, или выручка предприятия снизилась по меньшей мере на 30%». В целом же вопрос должно решать Министерство юстиции, но изменений во время кризиса не предусмотрено.
Советник по связям с общественностью Министерства юстиции Керту Лаадога объяснила, что в контексте чрезвычайного положения, когда один или оба родителя оказались в трудном положении, решать вопрос алиментов нужно путем переговоров: «Мы советуем родителям найти смелость и попытаться договориться о временном решении, помня о том, что чрезвычайное положение не означает сокращения расходов, связанных с потребностями ребенка. Между собой можно договориться, например, о том, чтобы платить алименты иным образом – продуктами и так далее». Если же договориться не получается, то придется обращаться в суд.
Как получить компенсацию по зарплате?
Компенсация выплачивается, если работодатель оказался в ситуации, которая соответствует, по крайней мере, двум условиям из трех:
- оборот или доход работодателя в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, снизился минимум на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;
- работодатель не может дать работу в согласованном объеме, по крайней мере, 30 процентам работников;
- работодатель снизил, по крайней мере, 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной зарплаты.
Работодатель должен соответствовать этим условиям по состоянию на тот месяц, за который он ходатайствует о компенсации заработной платы. С работниками должен быть заключен трудовой договор. Ходатайствовать о компенсации могут работодатели как частного, так и публичного сектора, независимо от размера предприятия. Компенсация выплачивается тем работникам, которым работодатель не может дать работу в согласованном объеме или если работодатель сократил им зарплату. Размер компенсации составляет 70% от средней заработной платы работника за календарный месяц.
Максимальный размер компенсации 1000 евро. Кроме того, работодатель должен платить работнику зарплату в размере не менее 150 евро (брутто). В общей сложности от Кассы страхования от безработицы и работодателя работник сможет получать не менее минимальной зарплаты, то есть 584 евро. Если из-за работы с частичной занятостью работник получал зарплату в размере меньше минимальной, то у него сохранится прежний доход.
У работника есть право получить компенсацию за два месяца в течение трехмесячного периода.
Касса страхования от безработицы с компенсации и работодатель с заработной платы платят социальный налог, страховой взнос по безработице и обязательные пенсионные взносы, а также подоходный налог. Заявление о компенсации в Кассу страхования от безработицы подает работодатель, а компенсация выплачивается напрямую работникам. Для этого работодатель подает в Кассу страхования от безработицы заявление за каждый календарный месяц отдельно после того, как работникам выплачена зарплата (минимально 150 евро). Если работодатель завершит с работником трудовые отношения по причине сокращения в том же календарном месяце, за который он ходатайствует о компенсации на зарплату, или в следующем месяце, то он должен будет вернуть Кассе по безработице полученную компенсацию.
Заявления о компенсации можно будет подавать на портале e-töötukassa в апреле. Дополнительную информацию можно получить по адресу tth@tootukassa.ee или по телефону 15501.