Полиция надеется на ответственное поведение людей и в Вальпургиеву ночь

Ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны комиссар Таго Трей подчеркнул, что и в Вальпургиеву ночь по-прежнему следует придерживаться как всех требований, исходящих из чрезвычайного положения, так и общих правил безопасности.

«Исходя из чрезвычайного положения запрещено проводить общественные мероприятия и собираться компаниями, так как это увеличивает риск возникновения новой вспышки заболевания. На костер Вальпургиевой ночи можно собраться в тесном кругу семьи, не делая это в общественных местах», - напомнил Трей.

Как в Вальпургиеву ночь, так и на выходных полиция будет работать в усиленном составе. «Мы будем держать руку на пульсе, чтобы на волне праздничного настроения люди не забывали, что важно соблюдать правило 2+2 и не собираться компаниями, чтобы минимизировать риск распространения вируса», – сказал Таго Трей.